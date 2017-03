Chương trình lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Pháp Luật TP.HCM

Sơ đồ đường di chuyển linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới đến nơi an táng tại vũng Chùa, Quảng Bình - Đồ họa: V.Cường (TTO)



Chương trình Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các phóng viênhiện nay đang có mặt tại Hà Nội và tỉnh Quảng Bình để sẵn sàng tác nghiệp và đưa những hình ảnh mới nhất về lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức vào sáng mai (13-10).Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ 7 giờ ngày 13-10 tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội).Lễ di quan bắt đầu từ 8 giờ 15 phút.Dự kiến 10 giờ đến sân bay quốc tế Nội Bài.Máy bay chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất cánh vào lúc 11 giờ.12 giờ 25 phút máy bay chở linh cữu Đại tướng hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình). Sau đó được chuyển bằng ôtô đến khu vực vũng Chùa - đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để an táng.Tỉnh Quảng Bình và TP.HCM sẽ tổ chức lễ truy điệu cùng lúc với lễ truy điệu tại Hà Nội .13 giờ 30 phút ngày 13-10 lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực vũng Chùa - đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.17 giờ cùng ngày kết thúc lễ an táng.Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1) tường thuật trực tiếp.