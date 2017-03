Chuyên gia David Brown: “Chưa thấy nước nào hành xử như TQ”

Các học giả cũng không tin Lập trường của TQ về đường chín đoạn là không có cơ sở. Ở Hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ tư mới đây, một số chuyên gia có tìm cách lý giải cho các hành xử của TQ. Các lý do họ đưa ra là do vấn đề “chính trị nội bộ”, rồi vì “lợi ích nhóm” nên không kiểm soát được các diễn tiến… Dĩ nhiên họ vẫn lý giải yêu sách về đường chín đoạn mà TQ đòi hỏi là dựa trên cái gọi là chủ quyền đối với vùng nước lịch sử. Mặt khác, họ chuyển hướng là do phía khác gây rắc rối và cho rằng Việt Nam nên tập trung vào việc phát triển kinh tế hơn là những việc này. Tuy nhiên, phản hồi từ học giả các nước cho thấy ngày càng có ít người tin vào những lập luận của các nhà nghiên cứu TQ. Hành động của TQ là rất khó hiểu và gây ra nhiều quan ngại. Chuyên gia DAVID BROWN Đang tiến hành nhiều biện pháp để đấu tranh Về việc TQ in bản đồ có hình lưỡi bò lên hộ chiếu mẫu mới, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông, thông tin thêm với đại diện các cơ quan báo chí ngày 27-11, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao), cho biết Việt Nam đang tiến hành nhiều biện pháp để đấu tranh. Riêng vấn đề hộ chiếu này, bà Vân cho biết Bộ Ngoại giao đã phát hiện sớm và trao đổi thông tin với những nước quan tâm và có liên quan như Philippines, Ấn Độ. Ngoài việc trao công hàm phản đối TQ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, dừng việc thị thực nhập cảnh lên hộ chiếu điện tử mẫu mới của công dân TQ. Thay vào đó, khi làm thủ tục thì cấp thị thực rời để họ vào Việt Nam. NGHĨA NHÂN