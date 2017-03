Chuyện hết ùn tắc: Không thể hứa!

Bộ trưởng Thăng muốn có văn hóa chất vấn Trao đổi với báo chí sau phiên chất vấn về việc có ĐB nói rằng “trả lời như bộ trưởng ai cũng có thể làm được”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: Bây giờ chúng ta đang nói nhiều về văn hóa giao thông. Thế thì có khi chúng ta cũng phải nói đến văn hóa của các ĐB. “Vấn đề ở chỗ là để làm được bộ trưởng thì phải do QH phê chuẩn, chứ không phải ai cũng được làm bộ trưởng. Do đó, tôi nghĩ rằng cần văn hóa giao thông thì cũng cần có văn hóa để chất vấn” - ông Thăng nhấn mạnh và cũng khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu như năm 2012 tới TNGT không giảm 5%-10%. Các bộ trưởng cùng “tiếp sức” Bộ trưởng Thăng Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng, một số bộ trưởng khác cũng được huy động để trả lời rõ thêm một số vấn đề, Pháp Luật TP.HCM xin lược ghi. ÔngTRẦN ĐẠI QUANG, Bộ trưởng Bộ Công an: Không ai được can thiệp vào việc xử lý vi phạm Để hạn chế được TNGT cần phải nâng mức phạt cao hơn để đủ sức răn đe, đặc biệt là áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, nhất là những đối tượng tham gia đua xe, lạng lách xe là phải tịch thu xe luôn. Ngoài ra, cần ban hành phiếu kiểm soát lái xe để theo dõi vi phạm, đạo đức của người lái xe để xử lý kịp thời. Đồng thời, cần có giải pháp yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức không can thiệp vào việc xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để ban hành quy định bắt buộc chủ phương tiện phải nộp một khoản tiền hay mở tài khoản với một khoản tiền nhất định để ràng buộc trách nhiệm trước khi đưa phương tiện vào lưu thông. Cần bỏ hình thức nộp phạt vi phạm giao thông tại kho bạc và thay thế bằng hình thức xử phạt qua tài khoản hoặc phạt trực tiếp bằng tem. Ông TRỊNH ÐÌNH DŨNG, Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Dự báo những năm tới ùn tắc vẫn phức tạp Quỹ đất dành cho giao thông ở các TP lớn quá thấp, Hà Nội chỉ 8%, TP.HCM 12%-13% trong khi theo yêu cầu, chỉ tiêu này phải đạt mức 24%-26%. Diện tích bãi đỗ xe tại hai TP cũng chưa đến 1% trong khi quy định là 3%-5%. Áp lực đối với giao thông còn do việc thiếu kiểm soát sự tăng dân số với đô thị lõi, trung tâm. Việc phát triển nhà cao tầng, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại ở nội đô cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, các khu đô thị mới lại thiếu hạ tầng đồng bộ dẫn đến hiện tượng “giao thông con lắc” - người từ đô thị này phải đến đô thị khác mua hàng, càng làm tăng mật độ tham gia giao thông… Theo dự báo, những năm tới tình hình ùn tắc cải thiện không nhiều vì tốc độ tăng phương tiện cá nhân lớn trong khi việc cải thiện hạ tầng giao thông rất chậm do thiếu vốn trong khi ta vẫn là một nước nghèo.