Chuyển hồ sơ ủy thác điều tra của Nhật Bản cho Bộ Công an

Các bị can này đã bị bắt giam trong vụ án PCI trốn thuế và cạnh tranh không lành mạnh bằng hối lộ mà Viện công tố địa phương Tokyo đang điều tra. VKSND tối cao đã thẩm tra tính hợp pháp, có căn cứ của bộ hồ sơ này và đã chuyển Bộ Công an đề nghị điều tra theo yêu cầu của nước bạn.

Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết trong hồ sơ đề nghị ủy thác điều tra, phía Nhật Bản cho hay hai bị can Sakashita (thành viên ban giám đốc PCI) và Takasu (nguyên đại diện BIC - một công ty do PCI lập ra ở Hong Kong) đã khai ra việc đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ - Trưởng ban quản lý dự án hành lang Đông-Tây và môi trường nước ở TP.HCM với mong muốn được ông này tạo điều kiện cho tham gia tư vấn dự án sử dụng vốn ODA này. Trong đó lần cuối cùng được thực hiện ngay tại trụ sở ban quản lý dự án với số tiền 220.000 USD.

Để làm rõ lời khai trên, đánh giá hành vi của các bị can, cơ quan pháp luật Nhật Bản ủy thác cho cơ quan điều tra Việt Nam làm rõ về căn cứ pháp lý, việc thành lập cũng như chức năng của ban quản lý dự án Đông-Tây, đồng thời điều tra các thông tin liên quan đến ông Sĩ, từ việc đưa tiền, mục đích đưa tiền, tình hình tài sản của ông Sĩ... Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã lập tổ chuyên án vào TP.HCM làm việc với những cá nhân, đơn vị liên quan để thực hiện yêu cầu ủy thác điều tra của Bộ Tư pháp Nhật Bản.