Có bao che cho xây dựng trái phép?

Theo QUỐC THANH (TTO)



Không ít những câu hỏi hóc búa dồn dập gửi đến ông Tuấn bởi thực tế nóng bỏng đang diễn ra, đó là tình trạng xây dựng không phép, sai phép, có hay không những tiêu cực trong quản lý xây dựng… Thậm chí tình trạng này rơi vào một trong những địa bàn mà chính ông Tuấn trước đây là người đứng đầu UBND - huyện Bình Chánh.Mở đầu phần chất vấn, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung (phó Ban văn hóa - xã hội HĐND TP) nêu thực trạng ở ba xã của huyện Bình Chánh hiện có hơn 600 căn nhà xây dựng không phép, trái phép… Sự việc này diễn ra rất lâu trong khi chúng ta có đầy đủ hệ thống chính trị ở cơ sở. Sự việc xảy ra trong thời gian dài như vậy thì quản lí địa bàn như thế nào? Giám đốc sở đã đề xuất gì với UBND TP lập lại trật tự kỷ cương ở lĩnh vực xây dựng? Đại biểu Nhung hỏi thẳng vậy có sự bao che của chính quyền địa phương, của một cá nhân nào đó hay không?Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhắc thêm một trong những kiến nghị đầu tiên của Ủy ban MTTQ VN TP gửi đến kỳ họp này là chuyện xây dựng không phép, sai phép, nên đề nghị Sở Xây dựng TP nhìn nhận trách nhiệm của vấn đề này như thế nào, giải pháp ra sao? Có tình trạng bao che trong xử lý vi phạm không?Bà Tâm nhấn mạnh một số cử tri đã phản ảnh với bà rằng địa bàn phụ trách quản lý có phân công hẳn hoi nhưng một cái nhà to đùng như vậy xây lên (trái phép) mà không biết, trong khi có một số nhà chỉ mới đổ xe cát là thanh tra xây dựng biết liền. Chủ tịch HĐND TP chất vấn vì sao như vậy và cử tri đặt vấn đề có bao che không ở chỗ này, đề nghị giám đốc Sở Xây dựng trả lời vấn đề này rõ ràng. Còn chưa nắm được cũng phải nói rõ.Ông Tuấn đã đưa ra hàng loạt số liệu xử lý vi phạm trong xây dựng, đồng thời khẳng định sẽ làm quyết liệt để cùng với các sở, ngành nỗ lực kéo giảm trung bình các vụ vi phạm xây dựng khoảng 10-12% so với cùng kỳ năm ngoái. Vừa qua đã xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm xây dựng.Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, các đại biểu đặt vấn đề khá rõ. Còn trả lời của ông Tuấn “cơ bản được đại biểu đồng tình và trả lời hầu hết những vấn đề đại biểu đặt ra” - bà Tâm nói. Tuy nhiên, riêng phần xác định trách nhiệm, phần trả lời của ông Tuấn chưa thật sự mang lại sự hài lòng. Bà Tâm cho rằng điều này có thể chia sẻ được do quản lý trật tự xây dựng là vấn đề lớn, có liên quan đến nhiều ngành.Lưu ý đối với giám đốc Sở Xây dựng TP, chủ tịch HĐND TP đề nghị phải giao trách nhiệm rõ ràng hơn, cụ thể hơn và cần tăng cường thanh tra công vụ đối với lĩnh vực xây dựng. Đồng thời cần làm cho dư luận thấy được tình trạng vi phạm trong xây dựng phải được kéo giảm trong một thời gian nhất định. Chủ tịch HĐND TP yêu cầu phải làm rõ những trường hợp có biểu hiện tiêu cực, sai phạm về mặt trách nhiệm và đề nghị công khai để nhân dân cùng giám sát.Chiều nay 12-7, giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP Trần Trung Dũng sẽ nối tiếp phần trả lời chất vấn buổi sáng với hàng loạt vấn đề đặt ra, trong đó có tình trạng mại dâm gây nhiều lo lắng cho xã hội. Tiếp theo, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín sẽ trực tiếp trả lời chất vấn vào thời gian nửa cuối buổi chiều nay.