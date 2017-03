Có dấu hiệu tội phạm được bảo kê

“Người dân có thể còn có những khó khăn về vật chất nhưng họ có quyền được hưởng một cuộc sống bình an. Đó là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và ngành công an. Nơi nào để tội phạm hoạt động phức tạp, kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công an phải chịu trách nhiệm”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm sáu tháng đầu năm, diễn ra chiều 29-7.

Tội phạm gia tăng

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, sáu tháng đầu năm 2013, tình hình các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, một số nơi có biểu hiện tội phạm hoạt động lộng hành. Cụ thể, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội phát hiện gần 28.500 vụ (tăng 6,05% so với cùng kỳ năm 2012), số vụ án cướp giật tài sản tăng gần 8%, cưỡng đoạt tài sản tăng trên 26%, cố ý gây thương tích tăng gần 10%. Tội phạm giết người, nhất là giết người do nguyên nhân xã hội (chiếm gần 94%) chưa kiềm chế được, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Các vụ án chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát, nhất thời (chiếm 65%), nhiều vụ dã man, tàn bạo mất nhân tính. Đáng chú ý là số vụ người thân trong gia đình giết hại lẫn nhau chiếm trên 10%, đối tượng gây án chủ yếu phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự.

Băng cướp “nhí” chuyên cướp xe máy trên địa bàn quận 2, bị công an TP.HCM triệt phá vào tháng 3-2013. Ảnh Đ.Lê

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp ở một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm gây thiệt hại lớn về tài sản. Cơ quan chức năng đã phát hiện gần 7.000 vụ gây thiệt hại trên 61.000 tỉ đồng, thu hồi cho Nhà nước trên 16.000 tỉ đồng. Các vụ phạm tội này tập trung trong lĩnh vực hành chính công, quản lý tài sản công, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và nhất là ở những công ty, tập đoàn kinh tế lớn.

Có dấu hiệu bảo kê

Phân tích những hạn chế trong đấu tranh trấn áp tội phạm sáu tháng đầu năm, Bộ Công an cho rằng có nguyên nhân do ý thức trách nhiệm của một số ít lãnh đạo và bộ phận cán bộ chiến sĩ công an chưa cao, có dấu hiệu tiêu cực, né tránh, làm ngơ trước phức tạp của tình hình vi phạm pháp luật ở địa phương. Tỉ lệ phá án từ các tin báo tội phạm chỉ đạt khoảng 75%, trong khi chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra là 90%. Một số nơi hoạt động của các băng nhóm tội phạm có dấu hiệu bảo kê của cán bộ chính quyền cơ sở.

“Tội phạm có dấu hiệu bảo kê của chính quyền cơ sở, tội phạm về tham nhũng tăng đến 27% là những con số, thông tin gây lo lắng và băn khoăn, mất niềm tin rất lớn trong nhân dân, phải điều tra ngay. Nếu phát hiện số cán bộ bảo kê cho tội phạm thì phải đưa ngay ra khỏi bộ máy công quyền để củng cố niềm tin của xã hội” - bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nói.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết không để các băng nhóm tội phạm tồn tại, trấn áp tội phạm cướp giật tài sản. Đồng thời, chỉ đạo thường xuyên, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng bảo kê trên một số địa bàn; chỉ đạo kiểm điểm nghiêm các địa phương để băng nhóm tội phạm xã hội đen, bảo kê tồn tại thời gian dài. Ngoài ra, các địa phương cần chỉ đạo nhân rộng mô hình phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát trong việc tuần tra, kiểm sát giao thông nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an toàn xã hội…

Cờ bạc len lỏi vào cán bộ, doanh nhân, văn nghệ sĩ Theo báo cáo của Bộ Công an, tội phạm về ma túy vẫn hoạt động mạnh với tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Đặc biệt, tệ nạn cờ bạc diễn ra ở hầu khắp các tỉnh, nhiều sới bạc hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, quy mô lớn, gắn với hoạt động bảo kê, tín dụng đen, cầm cố tài sản của nhiều thành phần xã hội từ số có tiền án tiền sự đến cán bộ, công chức, doanh nhân, văn nghệ sĩ…

LƯU NGUYỄN