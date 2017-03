Cơ hội thể hiện mình trước cử tri

Cơ hội là ngang nhau Sau hiệp thương lần ba là đợt vận động bầu cử. Các ứng cử viên được quyền vận động bầu cử thông qua chương trình hành động của mình trước cử tri, đối thoại, trả lời các câu hỏi của cử tri và kể cả vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cho dù lúc này, các ứng cử viên có được xếp ở đơn vị bầu cử lạ hay quen thì thông qua vận động bầu cử, các ứng cử viên vẫn có thể thuyết phục cử tri của mình. Cơ hội của tất cả các ứng cử viên lúc này là ngang nhau. Thực tế qua các kỳ bầu cử trước, tôi thấy hầu hết những người không trúng cử là do họ không có sự chuẩn bị chu đáo, không nắm được những gì cử tri quan tâm. Tiểu sử và quá trình làm việc là một phần cơ sở để cử tri xem xét bầu chọn nhưng quan trọng hơn cả là lúc vận động bầu cử, ứng cử viên có thuyết phục được cử tri hay không. Nếu các ứng cử viên nắm vững các yêu cầu đặt ra trong vận động bầu cử và có sự chuẩn bị chu đáo, có tâm huyết với trách nhiệm của một người đại biểu thì sẽ thuyết phục được cử tri. Thông qua vận động bầu cử, ứng cử viên phải làm sao cho cử tri trước không biết mình nhưng sau khi tiếp xúc thì phải biết và nhớ mình. Ông ĐỖ DUY THƯỜNG, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam THU HẰNG ghi ________________________________________________ Phải dân chủ, bình đẳng Vận động bầu cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Vận động bầu cử được tiến hành thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức; trả lời phỏng vấn trên báo đài; gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác. Vận động bầu cử phải bảo đảm các yêu cầu như: Công khai, dân chủ, bình đẳng, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri; không được lạm dụng uy tín, chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; không được sử dụng tiền, tài sản để lôi kéo, mua chuộc cử tri… (Theo Nghị quyết 1020 ngày 14-2-2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nên tận dụng tối đa Nếu một ứng cử viên làm việc ở một lĩnh vực mà bản thân cử tri không rành thì cử tri cũng chỉ có thể nghe qua người này người khác đánh giá chứ không thể tự đánh giá được. Hoặc có những ứng cử viên từ địa phương khác về ứng cử thì cử tri nơi họ ứng cử cũng khó biết được thông tin cụ thể về ứng cử viên. Do đó, tôi mong các ứng cử viên tận dụng tối đa các hoạt động vận động bầu cử để cử tri biết đến họ nhiều nhất, từ đó có thể quyết định bầu một cách chính xác. Cử tri CAO THị HẢI, quận 10, TP.HCM