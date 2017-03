Cổ phần hóa đơn vị kinh tế trong quân đội, công an

Trong đó, doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần thì tiến hành cổ phần hóa. Phần vốn nhà nước còn nắm giữ sau cổ phần hóa chuyển cho Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý.

Trong quá trình sắp xếp, phần đất đai liên quan đang do quân đội, công an quản lý thì xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Tiền thu được cân đối vào ngân sách hàng năm của quân đội, công an. Trường hợp đất quốc phòng an ninh không sử dụng thì chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch của địa phương, tiền thu được dùng để nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành.