Cố ý làm trái khác với tham nhũng

Hiện cả nước đang “rầm rập” chống tham nhũng và có người muốn “nhốt” hành vi cố ý làm trái… vào “rọ” tham nhũng vì họ lập luận: Mục đích cuối cùng của những người phạm tội này là lợi ích vật chất.

Vì chưa có hướng dẫn nên có lắm cách giải thích.

Có ý kiến cho rằng người có chức vụ, quyền hạn là chủ thể của tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” phải là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện “công vụ” được quy định tại Điều 277 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Ý kiến khác lại cho rằng người có chức vụ, quyền hạn là chủ thể của tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” cũng là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định nhưng không nhất thiết phải trong khi thực hiện “công vụ” quy định tại Điều 277 BLHS. Cách khác họ không phải là công chức, viên chức nhà nước. Ví dụ: Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần X, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Y…

Thực tiễn áp dụng cũng khác nhau: Nếu không muốn truy cứu thì cho rằng chủ thể của tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” phải là người thi hành công vụ, còn muốn truy cứu thì bảo là không cần phải thi hành công vụ.

Dù chưa có hướng dẫn chính thức về vấn đề này nhưng các chuyên gia cũng đã bình luận về tư cách chủ thể của tội này. Có người bảo rằng chủ thể phải là người có chức vụ, quyền hạn hưởng lương ngân sách, còn đối với người phạm tội là người trong các cơ quan, tổ chức ngoài quốc doanh thì không phải là chủ thể của tội danh này. Do không có văn bản hướng dẫn nên tha hồ cãi, chẳng ai phân xử !?

Điều văn của Điều 165 BLHS quy định: Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại… là thỏa mãn dấu hiệu chủ thể chứ điều văn không quy định người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ cố ý làm trái. Do đó, phải hiểu rằng đối với tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế”, chủ thể của tội phạm bao gồm cả người có chức vụ, quyền hạn quy định tại Điều 277 BLHS và người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức ngoài quốc doanh.

Trước đây, khi xây dựng BLHS năm 1999 để thay thế BLHS năm 1985, lúc đầu ban soạn thảo cũng xếp tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế ” vào Chương XXI - Các tội phạm về chức vụ, xem hành vi cố ý làm trái là hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, nếu coi tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” là tội phạm về tham nhũng thì sẽ thu hẹp phạm vi xử lý hình sự đối với tội phạm này nên ban soạn thảo vẫn để tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” ở Chương XVI - Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Các tội phạm của chương này này chủ thể không nhất thiết phải là người thi hành công vụ và quan điểm này đã được thực tiễn chứng minh là đúng.

Cách khác: Chủ thể của tội cố ý làm trái không nhất thiết phải là người “của nhà nước” nên không thể nhốt chung “rọ” với tội tham nhũng.

ĐINH VĂN QUẾ