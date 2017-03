Coi chừng "chạy" phiếu tín nhiệm

"Chạy" phiếu tín nhiệm là cảnh báo được đại biểu (ĐB) nêu ra trong phiên thảo luận tại tổ chiều 29-10 về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội (QH), HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Nhiều ĐB cũng đề nghị những ai chỉ đạt phiếu tín nhiệm dưới 50% dù là lần đầu QH cũng nên vận động họ từ chức để tạo văn hóa từ chức.

Lấy phiếu người quản lý tiền và quyền

Theo ĐB Bùi Thị An (Hà Nội), việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm là cách thức giám sát, răn đe tốt nhất đối với những người có chức vụ do QH bầu và phê chuẩn. Đồng thời, nó cũng là biện pháp thanh lọc những con “sâu” trong bộ máy. Tuy nhiên, theo bà An, chỉ nên lấy phiếu đối với những người quản lý quyền và tiền vì tham nhũng thường xảy ra ở những cán bộ này nên cần phải quản lý chặt.

“Chúng ta nên lấy hằng năm chứ để hai năm thì rất dở, hơi muộn, vì nhiệm kỳ của QH chỉ có năm năm. Đồng thời, nếu chức danh nào có số phiếu tín nhiệm thấp thì chúng ta nên kiên quyết thay ngay. Thậm chí, nếu lấy phiếu lần đầu chỉ đạt dưới 50% chưa thể bãi miễn thì cũng vận động họ từ chức để tạo ra văn hóa từ chức. Chúng ta cũng không nên lo không có người thay thế vì cán bộ, nhân tài rất nhiều, không sợ thiếu” - bà An nói.

ĐB QH TP Hà Nội Bùi Thị An phát biểu ở tổ. Ảnh: TTXVN

Trái lại, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (ĐB TP.HCM) lại cho rằng nên lấy phiếu tín nhiệm hai năm/lần. Vì mới qua năm đầu tiên, dù cán bộ có năng lực đến mấy nhưng nếu gặp hoàn cảnh khách quan khó hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra rồi bị đánh giá tín nhiệm thấp thì rất tiếc. Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm còn chưa công bằng. Nếu Hội đồng Dân tộc, các ủy ban QH lấy phiếu tín nhiệm thành viên hội đồng, ủy ban mình thì các thứ trưởng (ở cấp tương đương) lại không nằm trong diện bị lấy phiếu tín nhiệm.

Đánh giá cả vợ, con quan chức

Đề cập về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm trong dự thảo gồm: việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng cần có tiêu chí và hướng dẫn đánh giá tín nhiệm rõ ràng hơn, nếu không có khi người ta gạch tên chỉ vì mất cảm tình, “nhìn cái mặt thấy ghét”.

ĐB Đào Văn Bình cho rằng nên lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của nhân dân nơi người được đưa ra lấy phiếu sinh sống. Vì khi đó nhân dân sẽ đánh giá không chỉ tư cách người đó mà còn xem vợ, con, người thân của lãnh đạo đó thế nào, có những hành vi vi phạm pháp luật không. Như thế mới hiệu quả và thực chất.

ĐB Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) thì cho rằng QH nên có trung tâm điều tra dư luận xã hội để phát phiếu điều tra hằng năm để biết những trường hợp bị đánh giá tín nhiệm thấp nào sẽ cần đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm. Cái này sẽ đảm bảo nguyên tắc người dân được tham gia xây dựng chính quyền. “Chúng ta cần quy định chặt chứ không thì chắc là sẽ có chuyện “chạy tín nhiệm”, vì hiện cũng đã có nhiều thứ chạy rồi. Đã thấy nhiều đối tượng chạy rồi đấy chứ” - ông Việt cảnh báo.

Đánh giá về bốn mức độ tín nhiệm mà dự thảo đưa ra gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm trung bình, tín nhiệm thấp và không có ý kiến, ĐB Phạm Văn Gòn (Viện trưởng VKSND TP.HCM) cho rằng nên rút lại còn ba mức tín nhiệm, bỏ mục “không có ý kiến”. ĐB Lê Hữu Phước (Bình Dương) thì đề nghị chỉ cần có hai mức là “tín nhiệm” hoặc “không tín nhiệm”.

Có thể điều chuyển sang vị trí khác ít quan trọng hơn Việc lấy phiếu cần hết sức khách quan, đánh giá cả quá trình công tác của người được lấy phiếu. Thực tế, có bộ trưởng khi mới nhận chức được báo chí dư luận đánh giá cao nhưng 2-3 tháng sau lại khác. Có vị trí làm bộ trưởng không hợp thì chuyển sang việc khác lại hợp. Do vậy, không được tín nhiệm ở ví trị bộ trưởng thì cũng có thể xem xét điều sang vị trí khác ít quan trọng hơn chứ không phải tất cả đều cho nghỉ luôn. Như Bác Hồ nói “dụng nhân như dụng mộc”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội PHẠM QUANG NGHỊ Mở đường để cán bộ rút lui Chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm ở hai mức “tín nhiệm” hay “không tín nhiệm”. Những người có phiếu tín nhiệm dưới 50% thì đương nhiên là tín nhiệm thấp, sẽ đưa ra tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm. Như vậy sẽ mở đường để cán bộ được tín nhiệm thấp chủ động rút lui, không đợi đến khi bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đồng thời phải bổ sung đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là các thủ trưởng, giám đốc sở, ngành vì họ có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trước dân không kém các ủy viên UBND nhưng lại không do HĐND bầu ra nên không thể tiến hành lấy, bỏ phiếu tín nhiệm. Chủ tịch HĐND TP.HCM NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM

NHÓM PV