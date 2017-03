Con đường hợp pháp dẫn đến hòa bình trên biển, đảo

Nơi đó chứa đựng nhiều triển vọng phát triển về nhiều mặt; đồng thời cũng tiềm tàng nguy cơ bất ổn định do có sự tranh chấp giữa các quốc gia trong khu vực với nhau và với một số nước khác trên thế giới. Thông thường tranh chấp giữa các quốc gia bắt nguồn từ lợi ích kinh tế nảy sinh trong hoạt động hàng hải, khai thác tài nguyên thiên nhiên, đánh bắt cá, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học..., song cũng không ít tranh chấp vì lý do an ninh-quốc phòng.

Ở vùng biển Đông liên quan đến Việt Nam, các tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ - một loại tranh chấp hết sức phức tạp, tế nhị và nhạy cảm nhất. Chủ thể tranh chấp hiện nay chủ yếu là Việt Nam với Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan và một số nước láng giềng ASEAN như Philippines, Malaysia, Brunei... Đối tượng tranh chấp là chủ quyền đối với biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà từ lâu đã là lãnh thổ của Việt Nam.

Việt Nam luôn ra sức xây dựng quần đảo Trường Sa thành vùng đất dân sự,

hòa bình, đóng góp cho sự ổn định ở biển Đông và khu vực. Trong ảnh: Trẻ em ở đảo

Trường Sa lớn trong giờ tan học. (Ảnh chụp ngày 17-10 -2009) Ảnh: VIỄN SỰ

Theo quan điểm công pháp quốc tế nói chung và luật biển nói riêng, một nguyên tắc cơ bản được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 là các nước phải sử dụng những biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp.

“Trải qua những chặng đường đấu tranh gian khổ, quyết liệt, nhân dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang. Chúng ta đã có ngày, có trời, có biển. Đó là sự chuyển biến rất lớn, một sự chuyển biến mang lại độc lập, chủ quyền cho đất nước ta, chủ quyền trên sông biển của nhân dân ta. Phải giữ lấy vùng biển và bờ biển rất dài, rất đẹp của nước ta.” VÕ NGUYÊN GIÁP (1972)

Các bên tranh chấp có nghĩa vụ trao đổi ý kiến với nhau để chọn các biện pháp hòa bình thông qua các hiệp định khu vực hay thỏa thuận tay đôi: hoặc là hòa giải (kiến nghị của Ủy ban hòa giải không có tính chất bắt buộc các bên đương sự phải thực hiện) hoặc chọn phương thức tòa án (bản án có hiệu lực bắt buộc các bên đương sự phải thi hành). Phương thức hòa giải thì nặng về chính trị, thương lượng, đàm phán để tìm giải pháp trên cơ sở tự nguyện dung hòa quyền lợi của các bên.

Nếu các bên trao đổi ý kiến, thương lượng, hòa giải không đem đến kết quả thì theo yêu cầu của một bên, vấn đề sẽ được đưa ra giải quyết trước một tòa án: Tòa án quốc tế về Luật Biển (International for the Law of the Sea) đặt trụ sở tại Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức; hoặc Tòa án Công lý quốc tế (International Court of Justice - ICJ) đặt tại La Haye, Hà Lan; hoặc một Tòa Trọng tài được thành lập theo Công ước về Luật Biển 1982.

Tuy nhiên, có một việc đáng để ý là những tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ (như phân định các vùng biển, đảo hoặc liên quan đến an ninh quốc tế hoặc hoạt động quân sự...) vì luật coi là vấn đề biệt lệ nên phải được các bên tranh chấp cùng chọn phương thức tòa án thì mới đưa ra tòa được.

Thí dụ: Trong vụ tranh chấp quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa vào các năm 1933, 1947, chính quyền Pháp thay mặt ngoại giao cho Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Trung Hoa đưa vụ tranh chấp ra Tòa án Quốc tế nhưng họ đều từ chối. Chủ trương của Trung Quốc hiện nay cũng chỉ muốn đàm phán tay đôi với Việt Nam chứ không chịu đưa ra tòa. Mà thực tế, thương lượng đàm phán song phương mãi đến nay đã mấy chục năm rồi vẫn tiếp tục còn ở cấp chuyên viên!

Pháp luật quốc tế đã rõ nhưng ở đâu, thời nào, phạm vi nào cũng vậy, kẻ yếu muốn được pháp luật che chở không phải dễ. Trong khi Trung Quốc đã quyết tâm dùng vũ lực chiếm toàn bộ Hoàng Sa (1974) và một phần Trường Sa (1988, 1992) thì Việt Nam vẫn trước sau như một tôn trọng nguyên tắc cư xử hòa bình.

Đối với các tranh chấp biển Đông nói chung và Hoàng Sa - Trường Sa nói riêng, lập trường của Việt Nam kiên trì quan điểm mong muốn được giải quyết với các nước liên quan thông qua thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, phù hợp với tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thực hiện cho được nguyên tắc công bằng và tránh làm thiệt hại quá đáng đến quyền lợi dân tộc của bất cứ một nước hữu quan nào.

Đó là con đường hợp pháp để xây dựng biển, đảo thành một khu vực hòa bình, ổn định lâu dài, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng.

LS.TS. PHAN ĐĂNG THANH

