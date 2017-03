Còn thiếu 42 nghị định hướng dẫn thi hành

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ phải ban hành 53 nghị định có hiệu lực cùng thời điểm Luật XLVPHC có hiệu lực thi hành từ 1-7-2013. Tuy nhiên đến nay, Chính phủ chỉ mới ban hành được chín nghị định. Hiện có 25 dự thảo nghị định đã được lấy ý kiến thành viên Chính phủ, có khả năng ban hành trước ngày 30-9.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã đề nghị Vụ Pháp chế - Bộ Công an quan tâm, phối hợp đẩy nhanh tiến độ. Vì sáu nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đến nay vẫn chưa ban hành được nghị định nào mà những quy định XLVPHC trong lĩnh vực ấy lại liên quan rất nhiều đến người dân. Đơn cử như Nghị định quy định về quản lý bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội; Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC...

BÌNH MINH