Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Sao vàng

Ngày 18/8, Công an HN tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9; 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm ngày Hội toàn dân Bảo vệ ANTQ và vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tham gia buổi lễ có ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lãnh đạo Bộ Công an, các tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an; Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố HN…

65 năm qua, lực lượng công an Thủ đô đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp giữ vững an ninh trật tự, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ, thống nhất đất nước. Với những thành tích xuất sắc, Công an Hà Nội đã được vinh dự nhận Huân chương Sao vàng vì đã có “công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cùng với vinh dự đó, hai đơn vị thuộc Công an Hà Nội là Phòng tình báo và Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

PPhòng tình báo, Công an Hà Nội trong thời kỳ đổi mới đã góp phần đấu tranh đạt hiệu quả cao với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã huy động hàng vạn lượt CBCS góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn thủ đô và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ gây rối trật tự công cộng.

Trong tuần tra kiểm sát, Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm pháp hình sự; thu 32 bánh heroin, trên 4.000 viên ma tuý tổng hợp, trên 2.000 ống thuốc gây nghiện, phát hiện và thu giữ nhiều loại súng đạn, lựu đạn, vũ khí quân dụng, trên 200 kg thuốc nổ, hàng nghìn dao kiếm các loại…



Theo Tuyết Nhung (VNN)