Công an không phải lực lượng cưỡng chế thu hồi đất

Việc lực lượng công an tham gia cưỡng chế thu hồi đất; hiện tượng một số người bị tạm giữ, tạm giam chết không rõ nguyên nhân... cũng được nhiều ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trong chiều 14-6.

Theo ĐB Phạm Xuân Thăng (Hải Dương), thời gian qua có việc một số địa phương có sử dụng lực lượng mạnh mà nòng cốt là lực lượng công an tham gia cưỡng chế, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. “Xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm và ý kiến của Bộ trưởng về việc này?” - ĐB Thăng hỏi. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhìn nhận việc thu hồi và giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương vừa qua đã gây một số bức xúc trong bộ phận nhân dân là một thực tế. “Lực lượng công an không phải là lực lượng cưỡng chế giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai. Vừa qua có nhiều cử tri cho rằng lực lượng công an tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai, chúng tôi xin đính chính là không phải. Lực lượng công an chỉ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chống những người gây mất an ninh trật tự, xử lý những người chống người thi hành công vụ trong khi tiến hành thực hiện quyết định cưỡng chế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” - Bộ trưởng Quang khẳng định và nói rút kinh nghiệm trong những vụ việc đã xảy ra vừa qua để làm tốt hơn, tránh sai sót không cần thiết.

Cùng quan tâm đến quyền của con người trong hoạt động giam giữ, ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) và ĐB Dương Ngọc Ngưu (Điện Biên) nêu lên hiện tượng một trường hợp chết trong khi bị tạm giam, tạm giữ vừa qua khiến dư luận hoài nghi để chất vấn Bộ trưởng Quang.

“Tất cả vụ việc này, chúng tôi đều điều tra nguyên nhân chết và những vụ việc liên quan đến cá nhân nào thì đều phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hầu hết các đối tượng sau khi bị đưa vào tạm giam, tạm giữ chết đều có những nguyên nhân từ trước đó nhưng công tác kiểm tra sức khỏe của cơ quan điều tra không làm chặt chẽ. Riêng chuyện phạm nhân chết trong các trại giam, qua kiểm tra có một, hai trường hợp do phạm nhân gây gổ đánh nhau rồi chết. Hầu hết phạm nhân chết đều do mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện nay có khoảng 10% phạm nhân trong các trại giam bị HIV, mắc các bệnh hiểm nghèo từ trước khi vào trại” - Bộ trưởng Quang trả lời.

T.HẰNG