Công an tỉnh Khánh Hòa nhận huân chương Chiến công hạng Ba

(PL)- Thừa lệnh Chủ tịch nước, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trao huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Công an tỉnh và Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh vào sáng 10-9. Công an tỉnh Khánh Hòa và Đại tá Mạnh đã lập chiến công xuất sắc trong vụ án nổ mìn mưu sát giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa xảy ra vào cuối tháng 7-2012.

Như tin đã đưa, Nguyễn Viết Trương (giám đốc Công ty TNHH Song Mã, có trụ sở tại TP Nha Trang) đã cho nổ mìn trước nhà Đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa khiến ông Khánh bị thương tích vĩnh viễn 41%. Đến 20 giờ ngày 31-7-2012, Trương bị bắt giữ. Ngày 15-7-2013, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Trương 23 năm tù về hai tội giết người và tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Ngày 10-9, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh này đã khen thưởng đột xuất kèm số tiền 20 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Đồng Nai) và Công an huyện Trảng Bom. Đây là hai đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Hiếu Học (thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai) vào ngày 27-8. Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công an tỉnh cũng đã thưởng đột xuất tổng số tiền 30 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án.

Như đã đưa tin, qua chứng cứ thu thập được tại hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Văn Long và Phạm Ngọc Anh (ngụ Đắk Lắk) là nghi can chính đã sát hại ông Học. Từ đây các trinh sát đã 10 ngày theo dấu vết và bắt được các đối tượng tại Quảng Ninh vào ngày 6-9.

L.XUÂN - N.ĐỨC