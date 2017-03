Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp chặt với luật sư, VKS

Ông Quyền cho rằng số vụ án hủy, án sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán ở tỉnh còn cao, cần khắc phục.

Theo Thượng tá Phạm Huyền Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trong bảy tháng đầu năm 2011, công an thụ lý điều tra 267 vụ, 451 bị can (trong đó có 58 vụ, 80 bị án từ án cũ chuyển qua). Hoạt động của cơ quan CSĐT được phối hợp chặt chẽ với VKS, luật sư ngay từ giai đoạn điều tra. Không có vụ án nào VKS không phê chuẩn.

Ngành tòa án và VKS đều thừa nhận hai ngành này còn chưa có sự thống nhất quan điểm ở vài vụ án hình sự. Theo báo cáo, từ ngày 1-10-2010 đến 31-7-2011, tòa trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung có 12 vụ (4,74%). VKS kháng nghị bảy vụ, trong đó tòa chấp nhận kháng nghị một vụ. Ngoài ra, một số vụ về dân sự còn chưa thống nhất quan điểm xử lý…

Cùng ngày, đoàn khảo sát đã đến thăm Trại giam Sông Cái (Bộ Công an) và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận.

MINH TRÂN