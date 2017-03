Công an TP Hà Nội phải chủ động trước thách thức mới

Vì vậy, các loại tội phạm mới xuất hiện ngày càng nhiều, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch ngày càng nham hiểm, khó lường. Thêm vào đó các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tình hình khiếu nại tố cáo của công dân... cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Công an TP Hà Nội luôn giữ vững thế chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sáng qua, Chủ tịch Quốc hội cũng có buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội trong buổi làm việc đầu tiên của năm Mậu Tý. Ông căn dặn mọi người phát huy trách nhiệm cá nhân, bước vào năm mới với quyết tâm mới, hoàn thành tốt công tác tham mưu và góp phần đổi mới hoạt động Quốc hội.