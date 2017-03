Công an TP.HCM cần mở cao điểm tấn công các loại tội phạm

Cụ thể, UBND TP yêu cầu lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh, quốc phòng trên địa bàn TP.

Theo UBND TP, thời gian qua tình hình tội phạm cướp giật trên địa bàn TP ngày càng nhiều và nghiêm trọng, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

N.NAM