Công an TP.HCM có hai phó giám đốc mới

Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an đã trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công an TP.HCM cho Thượng tá Trần Đức Tài (hiện là Trưởng Công an quận 1) và Thượng tá Đinh Thanh Nhàn (hiện là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP). Tại buổi lễ, ông Trần Đức Tài và ông Đinh Thanh Nhàn cũng đã nhận quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ thượng tá lên đại tá.

ÁI NHÂN