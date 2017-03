Công an TP.HCM lập sáu phòng nghiệp vụ mới

Các phòng trên gồm Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ 6 (PA67), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Phòng An ninh tài chính - tiền tệ - đầu tư (PA84), Phòng An ninh xã hội (PA8), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81).

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết với vị trí trung tâm kinh tế, đầu mối giao lưu quốc tế, TP.HCM được xem là địa bàn “trũng” mà các loại tội phạm nhắm đến để tổ chức các hoạt động phi pháp. Việc tăng cường sáu phòng nghiệp vụ mới nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế TP.

