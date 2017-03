Công an TP.HCM ra mắt cổng thông tin điện tử

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, giám đốc Công an TP.HCM, cho biết đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bước tiến mới trong ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác trao đổi thông tin, cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân của Công an TP nói riêng và của cơ quan nhà nước nói chung.

Từ trái qua: thiếu tướng Nguyễn Chí Thành - giám đốc Công an TP, ông Lê Minh Trí - phó chủ tịch UBND TP và ông Lê Thái Hỷ - giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP - cùng bấm nút khai trương cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM vào sáng 17-8 - Ảnh: Ngọc Khải

Theo đó, cổng thông tin điện tử Công an TP sẽ là phương tiện để trao đổi thông tin giữa Công an TP với các cơ quan hành chính nhà nước, là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Công an TP với nhân dân trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, phổ biến đến nhân dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các biện pháp phòng ngừa...

Cổng thông tin điện tử Công an TP còn góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, truyền tải đến nhân dân đầy đủ các thông tin, quy định, trình tự, thủ tục hành chính về an ninh trật tự (như công tác cấp đổi hộ chiếu, CMND, đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, cấp đổi con dấu...).

Qua đó, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi có nhu cầu liên hệ công tác, làm việc với Công an TP, giảm bớt các thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.

Theo NGỌC KHẢI (Tuổi Trẻ)