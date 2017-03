Công an TP.HCM thêm 6 phòng mới

Theo Công an TP.HCM, trong những năm qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và tội phạm không ngừng gia tăng hoạt động, gây mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước. TP.HCM được coi là “vùng trũng” để những nhóm tội phạm tập trung hoạt động.

Ngoài các loại tội phạm như lừa đảo, giết người, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, còn xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, phi truyền thống, do đó công tác phòng ngừa, đấu tranh đòi hỏi phải có một lực lượng chuyên nghiệp hơn, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ pháp luật…

Do đó, lãnh đạo bộ Công an đã quyết định cho Công an TP.HCM lập thêm 6 phòng mới với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Khối các phòng an ninh mới có chức năng giúp Giám đốc Công an TP.HCM quyết định các chủ trương, chương trình, kế hoạch nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước về chính trị, kinh tế, tài chính tiền tệ, đầu tư và các vấn đề xã hội.

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm có chức năng giúp Giám đốc Công an TP.HCM quyết định các vấn đề về công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, truy tìm tung tích nạn nhân, người mất tích và các vật chứng trong các vụ án hình sự.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có chức năng giúp Giám đốc Công an TP.HCM quyết định, chỉ đạo các công tác quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự, thi hành biện pháp tư pháp, quản lý kho vật chứng, công tác tạm giam, tạm giữ và hỗ trợ tư pháp; thực hiện kế hoạch, tham gia thi hành hình phạt tử hình, phạt tù, phạt trục xuất...

Trong buổi lễ, Công an TP.HCM cũng đã công bố cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự cấp phòng, cấp đội của từng đơn vị mới.

