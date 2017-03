Công an Việt Nam - Lào hợp tác chống tội phạm

(PL)- Hôm qua (6-3), tại Đà Nẵng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an Việt Nam) và Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh Lào) đã phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo Tổng cục Cảnh sát (Việt Nam), sáu tháng đầu năm 2008 đã xảy ra 29 vụ lừa bán hơn 130 phụ nữ, trẻ em. Năm 2008, cảnh sát hai nước đã phát hiện, bắt giữ gần 2.400 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới. Hiện tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy dọc theo biên giới Việt-Lào có chiều hướng tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp tại các vùng rừng núi tỉnh Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên... Năm 2008, cảnh sát Lào đã trao cho cảnh sát Việt Nam danh sách gần 80 đối tượng người Việt phạm tội ma túy trốn sang Lào và các điểm “nóng” về ma túy dọc biên giới Việt-Lào để hai bên phối hợp triệt phá. H.KHÁ