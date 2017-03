Công bố kế hoạch đặc xá lần hai năm 2009

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, Cục phó Cục Quản lý trại giam và các cơ sở giáo dục, giáo dưỡng (V26), cho biết để được đề nghị xét đặc xá, phạm nhân phải có đủ các điều kiện. Một là chấp hành tốt quy chế, nội quy của trại; được xếp loại cải tạo từ khá trở lên. Hai là đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian hình phạt với trường hợp tù có thời hạn; ít nhất 14 năm với trường hợp tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Ba là đã chấp hành xong hình phạt bổ sung (phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí...).

Với các trường hợp đặc biệt khác (lập công lớn, đang mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn...) thì phải chấp hành ít nhất 1/4 thời gian hình phạt với trường hợp tù có thời hạn; ít nhất 12 năm với trường hợp tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn (ngoài ra còn phải đảm bảo các điều kiện khác như đã nêu trên).

Một số đối tượng không được xét đặc xá trong đợt này gồm: Các phạm nhân phạm tội cướp tài sản có tổ chức và có vũ khí, cướp giật có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn nguy hiểm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng... Các đối tượng đã có một tiền án mà còn phạm các tội về ma túy, giết người, hiếp dâm, các hành vi liên quan đến tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả...

Điểm mới trong đợt xét đặc xá lần này là cải cách hành chính quy trình xét đặc xá. Nếu những lần trước đây phải lập và chuyển về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá 12 bộ hồ sơ chứng minh thì đợt này chỉ cần chuyển ba bộ, chín bộ còn lại chỉ cần phiếu và danh sách phạm nhân được xét. Tướng Ninh cho biết việc này đòi hỏi các trại giam phải nâng cao trách nhiệm trong việc lập, kiểm tra, thẩm định hồ sơ xét đặc xá tại địa phương.

Theo số liệu của V26, trong đợt 1 năm 2009 đã có hơn 15 ngàn phạm nhân được tha tù. Tỷ lệ người được tha tù tái phạm rất ít.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM về việc V26 đã thực hiện các quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 33 của Quốc hội ra sao, hiện có bao nhiêu đối tượng thoát án tử hình và được tha tù do được áp dụng các quy định có lợi của luật mới, ông Ninh nói: “Chúng tôi phải chờ văn bản của Quốc hội và ba ngành tòa án, kiểm sát công an hướng dẫn thực hiện những quy định mới này. Hiện chưa có số liệu thống kê việc có bao nhiêu đối tượng thoát án tử hình, thoát án tù do được áp dụng nguyên tắc có lợi của luật mới”.