Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng Trung tướng Lê Quý Vương vinh dự được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Lê Quý Vương là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ Công an cơ sở. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn là người cán bộ trung thành tận tụy, người lãnh đạo chỉ huy gương mẫu, quyết đoán trong công tác và chiến đấu.

Đại tướng Lê Hồng Anh (phải) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Lê Quý Vương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Lê Hồng Anh tin tưởng rằng, với cương vị mới, Thứ trưởng Lê Quý Vương sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, gương mẫu trong lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tướng Lê Quý Vương hứa sẽ thực hiện tốt lời căn dặn của đồng chí Bộ trưởng, lời chúc của các đồng chí lãnh đạo Bộ, để làm tốt nhiệm vụ giúp việc cho đồng chí Bộ trưởng, luôn cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và nhân dân.

Theo C.G. - V.H (CAND)