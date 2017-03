Công chứng hợp tác chống giấy tờ giả

Liên mạng cảnh báo rủi ro Vừa qua, UBND TP.HCM đã thành lập Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng trực thuộc Sở Tư pháp TP. Bà Lâm Quỳnh Thơ, Phó Giám đốc trung tâm, cho biết sắp tới hệ thống liên mạng công chứng của Sở Tư pháp TP hoàn thiện sẽ hỗ trợ cho CCV những cảnh báo rủi ro đa chiều, nâng mức an toàn pháp lý cao hơn cho người dân. Hệ thống không chỉ thể hiện những thông tin thế chấp, ngăn chặn giao dịch của các cơ quan chức năng (tòa án, thi hành án, UBND…) mà còn có thể truy xuất lịch sử giao dịch của bất động sản, chủ bất động sản nhằm giúp cảnh báo rủi ro khi công chứng hợp đồng giao dịch. Trường hợp có người sử dụng nhiều giấy tờ giả để lừa bán nhà cho nhiều người sẽ dễ dàng bị hệ thống phát hiện, cảnh báo ngay. CCV truy xuất thông tin sẽ thấy chủ nhà đó vừa bán nhà cho người A, nay lại đi công chứng tiếp tục bán cho người B thì phải có trách nhiệm dừng hồ sơ, không thể ký được. Khi phát hiện nhiều hồ sơ đến ký giao dịch trùng lắp một căn nhà thì đó cũng là dấu hiệu nghi vấn “có giấy giả”, cơ quan chức năng có thể lần theo dấu vết tóm kẻ lừa đảo. Trong khi chờ kết quả giám định, kết luận điều tra của cơ quan công an, những căn nhà nghi vấn có giấy tờ giả, có đối tượng giả mạo chủ nhà sẽ được đưa vào danh sách đen cảnh báo toàn hệ thống các tổ chức hành nghề công chứng để CCV thận trọng hơn. Một số trường hợp sai sót của cơ quan chức năng cấp trùng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà… cũng có thể được phát hiện, thu hồi, hủy bỏ. “Chết vì thiếu hiểu biết” Theo CCV Nguyễn Trí Hòa, đối tượng làm giả giấy tờ nhiều khi “chết vì thiếu hiểu biết”. Có trường hợp nhóm lừa đảo làm bộ hồ sơ sắc nét, hoàn hảo không tì vết. Nhưng khổ nỗi hồ sơ lại có tờ khai lệ phí trước bạ trong khi vài năm gần đây mẫu giấy này đã không còn sử dụng mà thay bằng thông báo nộp tiền. Ngay cả mã số “giấy đỏ” chứng nhận quyền sử dụng đất trong mỗi giai đoạn cũng sẽ có kiểu số to - nhỏ, nét đậm - mảnh khác nhau, kiểu “số đóng” hay “số in”… nên giấy tờ giả nhiều khi bị lộ bởi những “lỗ chân trâu” này.