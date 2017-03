Công khai danh tính cán bộ vi phạm giao thông

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh phải gương mẫu chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Công an tỉnh khi tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, ngoài việc xử phạt hành chính theo quy định thì phải có văn bản thông báo định kỳ mỗi tháng một lần về Sở Nội vụ, nơi công tác và nơi cư trú của người vi phạm biết để theo dõi và có biện pháp xử lý. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh và Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận, báo Bình Thuận đưa tin công khai các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức.

PN