Công khai việc xử lý cán bộ để răn đe

Thiệt hại lớn nhất là mất lòng tin Tại sao cả bộ máy quản lý huyện Bình Chánh lại tê liệt để xảy ra đến hơn 680 căn nhà xây dựng trái phép? Chưa hết, người dân còn gửi thư cho tôi tố cáo ghi rõ địa chỉ nhà nào, ô số mấy xây dựng không phép. Lý do gì dân nắm mà chính quyền lại không biết? Sai phạm trong xây dựng tại Bình Chánh và Gò Vấp với quy mô lớn là bài học xương máu trong công tác quản lý. Qua vụ việc này đã gây thiệt hại cho xã hội rất lớn, thiệt hại tiền của của người dân, kinh phí bỏ ra để cưỡng chế. Đặc biệt, thiệt hại lớn nhất là làm mất lòng tin của người dân đối với bộ máy quản lý do những cán bộ suy thoái, tha hóa gây ra. Lần này nếu không làm rõ sai phạm, chẳng khác nào để ung nhọt âm ỉ trong dân, gây bức xúc dư luận. Nhà xây không phép thì đập, cán bộ, tổ chức nào sai phạm thì phải xử lý để lập lại trật tự trong xây dựng. Do vậy, Huyện ủy Bình Chánh phải kiểm điểm rõ ràng, xử lý đúng người, đúng tội và công khai minh bạch. Lý do vì sao cả bộ máy tê liệt? Có phải người đứng đầu không gương mẫu? Bí thư, chủ tịch xã, phường phải chịu trách nhiệm trước huyện ủy, UBND quận, huyện. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra công vụ Sở Nội vụ cùng vào cuộc làm rõ chức trách công vụ của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý để chấn chỉnh. Viện kiểm sát, công an xem xét đề nghị khởi tố các “đầu nậu” san lấp đất nông nghiệp, phân lô bán nền trục lợi vì đây là hành vi vi phạm có tổ chức, xảy ra trong thời gian dài… Chủ tịch UBND TP.HCM LÊ HOÀNG QUÂN (phát biểu tại buổi làm việc về xử lý sai phạm xây dựng chiều 13-8, theo báo Sài Gòn Giải Phóng)