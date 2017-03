Ngày 17-11, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với ban giám đốc Công an TP.HCM về hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết mỗi năm TP có hơn 5.700 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, tỉ lệ tội phạm trộm cắp chiếm 54% và phần lớn các vụ án này không khám phá được. Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đối tượng gây án ngày càng trẻ hơn và tính bạo lực lại cao nhưng nguyên nhân thì rất nhỏ nhặt, cụ thể như vụ án giết người vì va quẹt giao thông ở đường Cống Quỳnh, vụ giết phó bí thư Quận ủy Phú Nhuận…

Theo báo cáo, tỉ lệ điều tra, phá án của Công an TP.HCM là 60%, thấp hơn mặt bằng chung của toàn quốc. Nguyên nhân được Đại tá Phan Anh Minh lý giải có nhiều vụ án cơ quan điều tra đề nghị khởi tố nhưng VKSND chần chừ. Ngoài ra, TP.HCM như một “vùng trũng”, người đông là mảnh đất cho tội phạm các nơi kéo về hoạt động. Vụ giết ông Đặng Xuân Sĩ, vụ giết người ở Thảo Cầm Viên... đều do tội phạm nơi khác thực hiện. “Hiện nay kinh phí điều tra của Công an TP chỉ đủ cho việc khám nghiệm tử thi nên rất khó khăn, cần đề xuất cấp thêm kinh phí để phục vụ công tác điều tra...” - Đại tá Phan Anh Minh nói.

Về các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Thượng tá Vũ Hồng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM, cho biết công tác điều tra án tham nhũng vẫn còn khiêm tốn. Tính đến tháng 11 năm nay, PC46 đã điều tra, xử lý 11 vụ tham nhũng. Có nhiều vụ thiệt hại hàng trăm tỉ đồng nhưng chưa đưa vào án tham nhũng được, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng.

