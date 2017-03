Công trình 1.000 năm: Xây gấp, xuống cấp nhanh - Sai phải sửa, phải quy trách nhiệm

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trước HĐND sáng 15-7.Theo ông Thảo, khi xây dựng các công trình kỷ niệm 1.000 năm như Công viên Hòa Bình, Bảo tàng Hà Nội…, quan điểm chỉ đạo của TP là chất lượng các công trình phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, phải thực hiện theo đúng quy trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, thực tế vẫn có một vài công trình xảy ra sai sót mà các đại biểu đã chất vấn (như công trình Bảo tàng Hà Nội, Công viên Hòa Bình có hiện tượng đọng nước, vỡ gạch, bong sơn). “Những sai sót đó phải sửa, phải quy trách nhiệm. Tới đây, TP sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý, khắc phục và vận hành khai thác các công trình 1.000 năm một cách có hiệu quả” - ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo: “Sai phải sửa, phải quy trách nhiệm”. Ảnh: THÀNH VĂN

Về tình trạng thiếu trường học, nhất là trường mầm non công lập, ông Thảo cho biết khi lập quy hoạch các khu đô thị mới hoặc khu dân cư đều có các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội, trong đó có trường học. Nhưng trong quá trình thực thi, nhiều nhà đầu tư do muốn thu hồi vốn nhanh nên đã đầu tư nhà ở để bán trước. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư do không có kinh nghiệm hoặc không chuyên sâu đầu tư trường học dẫn đến việc xây trường bị chậm.

Ông Thảo cũng thừa nhận ý kiến của Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh (trong phiên chất vấn ngày 14-7) rằng: “Ở một số nơi dân cư tăng nhưng trường học không được mở rộng gây nên tình trạng quá tải” là đúng. “Thực tế, thời gian qua TP đã có chủ trương là đối với những dự án di dời phải ưu tiên xây dựng hạ tầng xã hội trước rồi mới cho phép xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được thực thi triệt để” - ông nói. Ông yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện thiếu trường học phải tìm địa điểm, bố trí kinh phí, chỉ đạo đầu tư. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề gì thuộc thẩm quyền của UBND TP thì quận, huyện phải báo cáo đề xuất để phối hợp thực hiện.

“Chúng ta phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và làm những việc thiết thực, hiệu quả nhất. Riêng với cương vị chủ tịch UBND TP, tôi luôn hoan nghênh và ủng hộ đề xuất xây dựng trường học, nhà trẻ và các công trình công cộng” - ông Thảo nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý, tới đây TP sẽ xem xét đưa ra các chế tài đủ mạnh để đảm bảo mỗi khu đô thị mới khi đưa vào sử dụng phải đáp ứng đầy đủ cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nhất là trường học.

THÀNH VĂN