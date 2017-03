CSGT Trạm Đồng Phú được khen thưởng

Trước đó, nhận được tin từ Công an tỉnh Bình Định đề nghị phối hợp bắt hai kẻ giết người, Tổ CSGT Trạm Đồng Phú đã bố trí lực lượng trên suốt tuyến quốc lộ 14 đoạn qua Bình Phước để truy bắt đối tượng. Đến 3 giờ sáng 16-10, trinh sát Phòng PC45 - Công an tỉnh Bình Phước, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Đồng Phú cùng Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Lê Gia Hậu và Nguyễn Huy Thọ (cả hai cùng ngụ huyện An Nhơn, Bình Định) khi đang ngồi trên một xe khách từ Gia Lai trốn về TP.HCM.

Chiều 14-10, tại quán cà phê Trung Yến (thị xã An Nhơn, Bình Định), nhóm Thọ, Hậu gây chuyện và đánh nhau với bốn thanh niên khác, trong đó có Nguyễn Đình Tường. Thọ đã dùng dao đâm Tường bị thương và tử vong sau đó tại bệnh viện. Công an tỉnh Bình Định đã bắt được bốn đối tượng, riêng Hậu, Thọ bỏ trốn.

N.ĐỨC