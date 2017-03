“CSKV phải gần dân, tận tụy với dân”

Thượng tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (CATP) (ảnh), mở đầu cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Nâng cao năng lực cho cảnh sát khu vực

. Thưa ông, bên cạnh những tấm gương CSKV tận tụy với dân thì cũng còn không ít trường hợp dân cần nhưng CSKV không vội, vì sao vậy?

+ Có rất nhiều tấm gương CSKV được khen thưởng về sự liêm khiết, tận tụy phục vụ nhân dân, dũng cảm tấn công tội phạm. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp chưa thực sự làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình, tác phong, thái độ chưa đúng mực, gây phiền hà người dân. Nhưng đó là số ít, “con sâu làm rầu nồi canh”.Về mặt chủ quan, số CSKV này thiếu tu dưỡng, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức phấn đấu vươn lên, chưa thật sự gần dân. Cạnh đó, sự quan tâm chỉ đạo, một số chỉ huy công an phường chưa thật sự sâu sát. Về mặt khách quan, TP trong quá trình đô thị hóa nhanh, tốc độ tăng dân số cơ học cao, nhiều địa bàn còn thiếu CSKV dẫn đến sự quá tải, không thực hiện hết nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra.

Ngoài ra, các điều kiện về vật chất như trụ sở, phương tiện tuần tra, thông tin liên lạc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chế độ đãi ngộ… chưa đáp ứng yêu cầu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả của CSKV.

. Được biết CATP đang triển khai đề án “Nâng cao năng lực cho CSKV”. Mục đích của việc triển khai này là gì, thưa ông?

+ CATP triển khai kế hoạch này nhằm mục đích kiện toàn, hoàn chỉnh và ổn định về tổ chức của công an phường, thị trấn, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng thực hiện công tác tổ chức đào tạo, xây dựng lực lượng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa các tổ công tác của công an phường, thị trấn và giữa các đội nghiệp vụ với công an phường, thị trấn. CATP cũng tiến hành công tác cải cách hành chính nhằm khắc phục các hành vi hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với dân, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Phòng ngừa tiêu cực ở cảnh sát giao thông

. Ngoài CSKV thì CSGT cũng là lực lượng gần dân nhất. Để tạo hình ảnh đẹp của CSGT trong mắt người dân thì CATP có kế hoạch gì?

+ CSGT là lực lượng dễ có điều kiện tiêu cực, tham nhũng. Chúng tôi đã và đang khẩn trương triển khai đề án Tổ chức phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng ở lực lượng CSGT.

CSKV phường 9, quận 5 đang trao đổi với người dân. Ảnh: TN

Về tư tưởng, chúng tôi thường xuyên tổ chức cho cho cán bộ, chiến sĩ học tập gương người tốt việc tốt, gương dũng cảm nhằm khơi dậy lòng tự hào cho họ. Chúng tôi phân tích về tác hại các hành vi mãi lộ làm ảnh hưởng đến lực lượng, làm giảm sút niềm tin nhân dân. Ngoài ra, chúng tôi duy trì thường xuyên đường dây nóng để nhân dân biết và phản ánh về những tiêu cực, sai phạm của CSGT...

Chúng tôi cũng tổ chứcthanh tra, đặc biệt duy trì thường xuyên, đảm bảo 24/24 giờ trực ban giải quyết tin báo qua đường dây nóng phản ánh tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng CSGT.

. Nhiều năm qua, lực lượng CATP luôn là chỗ dựa tin cậy, đem lại bình yên cho người dân TP. Làm thế nào để kế thừa và phát huy những thành quả đó, thưa ông?

+ Để kế thừa và phát huy những thành tựu đó, ban giám đốc CATP tập trung chỉ đạo các mặt công tác sau. Một là, nâng cao chất lượng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Hai là, lực lượng công an là lực lượng chủ chốt trong việc phòng ngừa, tấn công kéo giảm hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Chúng tôi tập trung kéo giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật và tội phạm từ các địa phương khác đến gây án tại TP, đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, mầm mống tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm giết người, cướp có vũ khí, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường…

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, yếu tố quan trọng nhất chính là lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, tận tụy phục vụ nhân dân, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật.

. Xin cảm ơn ông.

Phá trên 90% các vụ trọng án Trong nhiều năm qua, tình hình phạm pháp hình sự kéo giảm, tỉ lệ điều tra phá án các loại tội phạm tăng từ 50% lên 60%. Tỉ lệ điều tra, phá các vụ trọng án trên 90%. Tình hình tai nạn giao thông những năm qua cũng kéo giảm trên ba mặt: Số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Từ năm 2007 đến nay có trên 5.000 lượt cán bộ CSGT không nhận hối lộ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Nhiều tấm gương liêm khiết, dũng cảm, tận tụy phục vụ nhân dân được nhiều ban, ngành từ trung ương và TP.HCM khen tặng.

THIỆN NHÂN