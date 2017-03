Cứ lỗ là đòi tăng giá

Tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2011 của ngành công thương, mới đây cả Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đều đồng loạt kêu lỗ nặng trong năm 2010.

Tuy không gây sốc đòi tăng tới 137% như năm ngoái nhưng ngành than cũng đề nghị tăng giá cho điện theo lộ trình hai đợt. Nhưng, mức tăng để được gọi là theo thị trường cũng kỷ lục nhất từ trước tới nay, tăng tới 40%-45% ngay trong quý I-2011! Riêng với than cho sản xuất xi măng, giấy, phân bón, mức tăng giá than được đề xuất vào khoảng 30%.

Ông Trần Xuân Hòa - Tổng Giám đốc TKV nói: Năm 2010, giá than cho điện chỉ bằng 54%-59% giá bán chung trong nước, bằng 35%-40% giá xuất khẩu và mới bằng 67%-73% giá thành. Giá than bán cho xi măng, hóa chất, giấy, chỉ bằng 60% giá bán cho xuất khẩu trong khi đáng lẽ được phép bằng 90% giá xuất khẩu. Tính theo mặt bằng giá thành năm 2011, TKV lỗ 3.000 tỉ đồng. Và nếu năm 2011 này, sản xuất ít, lại không được tăng giá thì ngành than sẽ lỗ tới 5.800 tỉ đồng.

EVN cũng đã “hòa đồng” kêu lỗ và lập tức đưa ra kiến nghị cần tăng giá bán điện theo cơ chế thị trường. Theo ông Dương Quang Thành, Phó Tổng Giám đốc EVN, năm 2010 ngành điện đã lỗ khoảng 8.000 tỉ đồng do phải huy động nguồn điện giá cao vào mùa khô để giảm thiếu hụt điện năng do các nhà máy thủy điện thiếu nước. Ngoài khoản lỗ lớn đó, EVN còn đang cõng thêm gánh nặng trên 10.000 tỉ đồng do các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính... do tỉ giá thay đổi. Tổng các khoản này lên tới 24.000 tỉ đồng. Ngoài ra, EVN đang phải sản xuất và mua điện từ các nguồn có giá cao trong khi giá bán điện chưa được điều chỉnh.

Trong khi đó, đại diện ngành xăng dầu cũng đã lên tiếng kêu lỗ khi ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Petrolimex, cho rằng ở thời điểm này, kinh doanh xăng, dầu lỗ khoảng 2.400 đồng/lít. Tổng cộng năm 2010, Petrolimex khẳng định qua hai lần điều chỉnh tỉ giá, Petrolimex lỗ hơn 700 tỉ đồng.

TRÀ PHƯƠNG