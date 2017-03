Một sai phạm động trời như vậy nhưng chiểu theo Nghị định 81 về xử lý vi phạm môi trường đang có hiệu lực thì mức phạt cao nhất cũng chỉ là 216,5 triệu đồng! Không thể phạt nặng hơn vì luật chỉ quy định có thế! Mà đâu chỉ phải dành cho Vedan, tội tày đình như Hyundai Vinashin bị bắt quả tang chôn xỉ đồng và đổ xỉ đồng xuống biển bao lâu nay mà cũng chỉ bị phạt 10 triệu đồng!

Từ chuyện thật mà cứ như đùa nói trên buộc chúng ta phải nhìn lại các văn bản pháp lý và luật bảo vệ môi trường. Nếu chỉ với cách nhìn thông thường, với sức tàn hại môi trường trước mắt và hệ lụy lâu dài do các hành động tệ hại có bài bản với nhiều thủ đoạn gian dối mà các “đại gia” này bày ra thì chỉ việc quy ra cái giá phải trả cho việc phục hồi môi trường đã bị hủy hoại, đền bù cho những người dân bị hại do các hành động trên gây ra v.v... sẽ thấy rõ sự bất cập của khung hình phạt được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường. Luật của chúng ta còn quá sơ sài, thiếu cụ thể, chưa lường trước được những thủ đoạn tinh vi kiểu Vedan và các kiểu loại “Vedan” khác đủ sức và đủ cách khai thác những yếu kém của hệ thống quản lý để “lách luật”, đấy là chưa nói đến luật phải có đủ những điều khoản dành cho những cán bộ có trách nhiệm do thoái hóa, biến chất mà tiếp tay cho các hành vi tàn phá môi trường của các doanh nghiệp vô lương tâm. Quả là sự kiện “Vedan” đã là giọt nước tràn ly, buộc chúng ta phải nhìn lại để sửa đổi căn bản các văn bản pháp luật đã ban hành.

Mặt khác, cùng với việc vận dụng Luật Bảo vệ môi trường, phải sử dụng những khung hình phạt của Bộ luật Hình sự để xử lý những trường hợp như Vedan (hoặc như Hyundai Vinashin trước đây). Chiểu theo Bộ luật Hình sự thì Vedan đã vi phạm các điều trong Chương XVII : “Các tội phạm về môi trường” thì chí ít họ đã phạm các tội danh ghi ở Điều 83: Tội gây ô nhiễm nguồn nước; Điều 184: Tội gây ô nhiễm đất; Điều 188: Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Dư luận đang bức xúc dõi theo việc xử lý sự kiện Vedan. Đây không chỉ là thái độ trước một sự kiện cụ thể mà đây còn là nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp phát triển đất nước và trực tiếp liên quan đến cuộc sống của người dân.

Xin gợi lại một ví dụ, cách đây hơn 20 năm, Charlie Pearson, giáo sư Đại học John Hopkins (Mỹ) đã cảnh báo lãnh đạo Thái Lan là tăng trưởng thật của Thái Lan có thể là 0 nếu không kịp thời xử lý các vấn đề môi trường của họ. Và gần đây, người ta ước tính Trung Quốc phải chi xấp xỉ 10% GDP mỗi năm để làm sạch, hồi phục môi trường và để chi trả các dịch vụ y tế cho các nạn nhân của ô nhiễm môi trường. Những con số thật khủng khiếp.

Đã quá muộn để chúng ta rút ra những bài học. Nhưng muộn còn hơn không.