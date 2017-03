Cụ thể hóa sức dân

Sau khi lực lượng Công an huyện vinh dự được trao danh hiệu đơn vị thi đua dẫn đầu thành phố khối CAH năm 2007, UBND huyện Gia Lâm tiếp tục đón nhận Bằng khen “Đơn vị lá cờ đầu toàn thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” do Bộ Công an trao tặng. Đây là kết quả minh chứng cho việc vận dụng, cụ thể hóa sức mạnh người dân trên lĩnh vực ANTT nói riêng ở địa bàn cửa ngõ Thủ đô này.

“Với việc phát huy cao độ, hiệu quả sức mạnh của nhân dân, nhiều năm qua, những chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên đều được huyện Gia Lâm triển khai kịp thời, đồng bộ và nghiêm túc. Quá trình tổ chức thực hiện luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở. Riêng trong năm 2007, tội phạm hình sự ở địa bàn giảm 19,3%. Nhiều ổ nhóm, đối tượng được nhân dân phát hiện, thông tin và được lực lượng chức năng triệt xóa kịp thời…”, ông Nguyễn Huy Việt - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phấn khởi trao đổi với chúng tôi về phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Một thông tin tích cực khác được đồng chí Chủ tịch huyện nhấn mạnh, đó là tình hình TTATGT ở Gia Lâm đã chuyển biến rõ nét. Tiếp nối kết quả của năm 2007, các tháng đầu năm 2008, lực lượng chức năng huyện duy trì mục tiêu “3 giảm”: Giảm số vụ, số người chết và bị thương vì TNGT, góp phần phục vụ tích cực công tác phát triển KTXH ở địa bàn. Thượng tá Đặng Văn Vượng - Trưởng CAH Gia Lâm cho biết, trước diễn biến tiềm ẩn một số loại tội phạm trên địa bàn, BCĐ 197 và CAH đã chỉ đạo các địa bàn triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề vận động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh. Thời gian qua, có gần 500 tin về hoạt động của các loại đối tượng đã được người dân cung cấp đến cơ quan công an, giúp lực lượng công an hoàn thành tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý đối tượng. “Không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin, người dân các xã, thị trấn còn nhiệt tình tham gia tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt đã trực tiếp bắt 32 vụ - 49 đối tượng phạm pháp hình sự chuyển đến cơ quan công an xử lý”, đồng chí Trưởng CAH Gia Lâm phấn khởi nói. So với nhiều địa bàn khác, công tác đảm bảo ANTT ở huyện Gia Lâm nổi bật bởi ít xảy ra những vụ án “nổi”. Đó là nhờ những biện pháp phòng ngừa, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; và hơn cả là hoạt động đồng đều của các đoàn thể, phong trào. Đồng chí Phạm Quang Hưng - cán bộ Đội Tham mưu CAH cho biết, bất cứ một chủ trương của Trung ương, thành phố phát động về huyện, BCĐ 197 đều quán triệt mỗi ngành, đoàn thể phải chủ động tổ chức nghiên cứu và nhân rộng nó đến từng hội viên. Đơn cử như Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng”; sau khi được tổ chức hội nghị điểm ở xã Đa Tốn, quyết định này được triển khai đồng loạt ở cả 178 thôn, làng toàn huyện. Với chuyên đề “Học sinh nói không với ma túy”, BCĐ 197 hướng dẫn Phòng Giáo dục huyện chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, tổ chức 100% học sinh, giáo viên ký cam kết. Từ đặc thù của địa bàn còn mang tính làng, xã, những mối quan hệ họ hàng, dòng tộc, BCĐ 197 huyện phát huy sức mạnh của các mối quan hệ ấy thông qua những mô hình hết sức cụ thể mà hiệu quả. Đó là mô hình “Hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân” (xã Văn Đức); “Dòng họ tự quản về ANTT” (xã Đình Xuyên); “Tự quản đảm bảo ANTT ở chợ Lành” (xã Ninh Hiệp). Mỗi ngày, từng tháng, hiệu quả của những mô hình ấy lặng lẽ lan tỏa, tạo nên sự kết dính, đồng thuận giữa các cộng đồng dân cư. Nói đến mô hình liên kết ANTT ở huyện Gia Lâm cũng không thể không nhắc đến cụm liên kết ANTT giữa Gia Lâm với các huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), Văn Lâm (Hưng Yên): Cung cấp, trao đổi 193 tin ANTT; phối hợp điều tra 1 vụ cướp “xe ôm”, bắt 2 đối tượng; phối hợp Công an xã Đình Bảng bắt 2 vụ - 8 đối tượng hoạt động mại dâm; khám phá 10 vụ trộm cắp, 7 vụ cố ý gây thương tích trên khu vực giáp ranh... “Kết quả nào, phong trào nào ở Gia Lâm cũng có yếu tố sức dân”, nhận định này của đồng chí trưởng CAH là hoàn toàn chính xác! MINH HÀ - (Theo ANTĐ)