Cử tri đề nghị giám đốc công an mang hàm thiếu tướng

Chiều 7-5, năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị bầu cử số 1 (TP Cần Thơ) có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 600 cử tri thuộc lực lượng vũ trang TP Cần Thơ (công an, quân đội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy) để trình bày chương trình hành động nếu trúng cử ĐBQH.



Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV đơn vị số 1 TP Cần Thơ lắng nghe ý kiến cử tri thuộc lực lượng vũ trang TP góp ý tại buổi tiếp xúc chiều 7-5. Ảnh: N.NAM

Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều ý kiến cử tri gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình về vấn đề giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền của Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Công an quận Cái Răng, góp ý Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều giải pháp hơn nữa trong vấn đề đấu tranh với Trung Quốc ở biển Đông. “Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là máu thịt của nhân dân, Tổ quốc Việt Nam. Cử tri chúng tôi luôn tin tưởng vào đường lối giải quyết của Đảng và Nhà nước trong vấn đề biển Đông” - bà Phượng nói.

Cử tri Nguyễn Văn Nam góp ý về việc cả nước có năm TP trực thuộc trung ương nhưng chỉ có Hà Nội và TP.HCM là chức danh giám đốc Công an TP được mang hàm tướng. Giám đốc công an của ba TP trực thuộc trung ương còn lại (Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng) thì không được. Do đó, cử tri này đề xuất cả ba giám đốc công an của ba TP này đều phải được đeo hàm thiếu tướng.

Ngoài ra, cử tri Nam cũng đề xuất đối với chức danh phó trưởng công an xã nên được xếp vào công chức cấp xã. Đồng thời, tăng số lượng công an viên thường trực từ ba người hiện nay lên 5-7 người để đảm bảo công việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.



Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng và Nhà nước luôn nhất quán trong việc kiên trì, kiên quyết đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: N.NAM

Trả lời một số ý kiến của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển Đông luôn nhất quán là kiên trì, kiên quyết trong đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Về việc đề nghị giám đốc công an ba TP trực thuộc trung ương còn lại như trên phải được mang cấp hàm thiếu tướng, bà Ngân cho biết khi thảo luận về Luật Công an nhân dân 2015, rất nhiều người đã cho ý kiến, trong đó có cả ý kiến như cử tri nêu. Tuy nhiên, khi bấm nút thông qua, ĐBQH đã chọn phương án là chỉ có giám đốc Công an TP Hà Nội và TP.HCM mang cấp hàm tướng, các giám đốc công an tỉnh, thành còn lại cấp hàm cao nhất là đại tá. Luật này có hiệu lực từ 1-7-2015.

“Cử tri góp ý như vậy thì tôi xin tiếp thu và giao cho Ủy ban Quốc phòng an ninh đề nghị Bộ Công an xem xét” - bà Ngân cho hay.