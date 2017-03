Cử tri lo lắng về tham nhũng, bảo vệ chủ quyền quốc gia

Các ý kiến, kiến nghị được phân thành 41 nhóm theo thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tư pháp trung ương, các cơ quan của QH, MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

Trong số này có một nhóm khá nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Cụ thể cử tri 19 tỉnh, thành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng còn nhiều hạn chế, chưa đạt mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Số vụ việc phát hiện và xử lý còn ít; một số vụ xử lý chậm, kéo dài gây tâm lý hoài nghi, giảm sút lòng tin trong nhân dân. Tài sản do tham nhũng mà có lại khó thu hồi, chỉ đạt mức 23%. Vậy khó ở đâu, khâu nào cần giải thích cho dân hiểu.

Cử tri Bắc Kạn, Nghệ An, Bình Phước đề nghị nghiên cứu hình thức, cách thức kê khai tài sản để đảm bảo người kê khai phải trung thực, đầy đủ theo thu nhập thực tế.

Cử tri An Giang, Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội... đề cập việc nhiều vị lãnh đạo trước khi nghỉ hưu ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm, trong đó có những việc không đúng quy trình, có dấu hiệu bất minh. Những việc như vậy bị phát hiện nhưng lại xử lý chưa được như mong đợi của người dân.

Cử tri cũng cho rằng việc lấn sông Đồng Nai, chặt cây ở Hà Nội gây nhiều dư luận không tốt về quản lý nhà nước ở địa phương, cần làm rõ trách nhiệm, công khai cho cử tri biết.

Bên cạnh các vấn đề kinh tế-xã hội, cử tri nhiều tỉnh như An Giang, Long An, Quảng Nam, Thái Bình... bày tỏ bức xúc trước việc Trung Quốc ngang nhiên tiến hành các hoạt động xây dựng, bồi đắp nhân tạo tại các đảo, bãi thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Cử tri cũng lo ngại về việc Trung Quốc mở đường băng mới và có khả năng thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông. Vì vậy đề nghị Nhà nước có biện pháp quyết liệt bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cử tri Hải Dương còn đề nghị Nhà nước thận trọng trong quan hệ với Trung Quốc để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và an ninh quốc gia.

Cử tri Phú Yên thì đề nghị tăng cường các biện pháp đấu tranh, kiên quyết ngăn chặn không để tàu nước ngoài đe dọa, thu giữ trái phép ngư cụ, đập phá thiết bị hành nghề của ngư dân hoạt động đánh bắt tại ngư trường truyền thống.

Các bộ, ngành liên quan sẽ có văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với những bộ trưởng, trưởng ngành có tên trong danh sách trả lời chất vấn kỳ họp này, trả lời có thể được nêu trực tiếp tại QH.