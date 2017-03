Cử tri TP.HCM quan tâm: Trượt giá tiền lương, quá tải bệnh viện...

Đường An Dương Vương sẽ tiếp tục ngập Có cử tri phản ánh tuyến đường An Dương Vương thường xuyên bị triều cường gây ngập lụt, người dân đi lại rất khó khăn. Chia sẻ với ý kiến này của cử tri, ĐBQH Bùi Hoàng Danh đề nghị quận 8 sớm có phương án phối hợp cùng hai quận 6 và Bình Tân triển khai giúp cho người dân bớt khổ. Tuy nhiên, ông Hoàng Quốc Dũng, Phó Phòng Quản lý đô thị quận 8, cho biết do TP có chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng đến nay, theo báo cáo của phường 16 thì tỉ lệ người dân đồng tình chưa cao nên vẫn chưa làm được.