Đã hoàn tất tài liệu để khởi động đàm phán COC

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, nhóm công tác xây dựng COC của ASEAN đã trải qua bảy vòng tham vấn, đến cuộc họp tại Hà Nội mới đạt được nhất trí và hoàn tất tài liệu COC.

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cho biết theo quan điểm của ASEAN, COC vừa phải kế thừa những điểm tích cực của DOC, vừa phải được nâng cao thêm trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện DOC và nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Như vậy, cùng với việc nhấn mạnh những nguyên tắc tích cực đã có trong DOC - đó là hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển - ASEAN mong muốn Bộ quy tắc COC phải có tính cam kết và ràng buộc cao hơn DOC, phải có cơ chế giám sát và bảo đảm thực hiện và đặc biệt là bổ sung quy định nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Dự kiến văn bản COC này sẽ được trình các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN phê duyệt và đề nghị khởi động tham vấn ASEAN-Trung Quốc về COC trong thời gian tới.

AX