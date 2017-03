Đà Nẵng: Lác đác người làm thủ tục nhập hộ khẩu

Ngày 10-2, theo ghi nhận, các bộ phận đăng ký hộ khẩu tại trung tâm hành chính các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tạm dừng đăng ký hộ khẩu theo công văn của Công an TP. Việc tạm dừng đăng ký này thực hiện theo Công văn số 07 ngày 13-1 của giám đốc Công an TP Đà Nẵng gửi công an các quận, huyện. Công văn nêu rõ để khẩn trương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23-12-2011 của HĐND TP Đà Nẵng, yêu cầu công an các quận, huyện: “…Có kế hoạch khảo sát, tham mưu, thực hiện việc tạm dừng giải quyết đăng ký mới với các trường hợp chỗ ở là nhà thuê, mượn, ở nhờ không có nghề nghiệp ổn định… Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về giám đốc để theo dõi, chỉ đạo”.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục tại quận Thanh Khê. Ảnh: LÊ PHI

Tại các quận trung tâm TP như Hải Châu, Thanh Khê, các cán bộ đăng ký hộ khẩu cho hay lượng người đến rất ít, chỉ vài ba trường hợp. Hầu hết các trường hợp đăng ký nhập khẩu theo diện vợ theo chồng, bố mẹ theo con cái.

Tại trung tâm hành chính quận Thanh Khê, cán bộ đăng ký hộ khẩu Nguyễn Thị Quỳnh Hoa cho biết: “Hiện tại công an quận đã tạm dừng đăng ký hộ khẩu đối với các trường hợp nhà ở nhờ, mượn, cho thuê không có nghề nghiệp ổn định để tiếp tục chờ công văn chỉ đạo của TP”.

Công an quận Sơn Trà cũng đã có thông báo về việc tạm dừng giải quyết việc đăng ký hộ khẩu đối với các trường hợp như: Tạm trú đủ một năm không có chỗ ở hợp pháp đăng ký nhập nhờ hộ khẩu; tạm trú đủ một năm đăng ký nhập hộ khẩu vào nhà do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở công vụ không có xác nhận của cấp quản lý.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Thị Tâm, cán bộ đăng ký hộ khẩu Công an quận Hải Châu, cho biết quận này vẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu đối với các trường hợp nêu trên. Sau đó công an quận sẽ đi xác minh từng trường hợp cụ thể để trả lời là được nhập hay không.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản gửi giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng đề nghị sở này nêu rõ quan điểm về bốn vấn đề nhằm làm rõ tính hợp pháp của Nghị quyết số 23, trong đó có quy định về tạm dừng nhập hộ khẩu đối với các trường hợp chỗ ở là nhà thuê, mượn, ở nhờ không có nghề nghiệp ổn định. Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn cho biết chiều 9-2, Sở đã nhận được văn bản này. Hiện Sở đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành nghiên cứu để trong tuần này sẽ có báo cáo cụ thể.

LÊ PHI