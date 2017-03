Đà Nẵng: Phê bình 7 chủ tịch quận, huyện vắng họp ATGT

Cụ thể là chủ tịch quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

“An toàn giao thông đang là vấn đề bức xúc trong xã hội. Mục tiêu của TP Đà Nẵng trong “Năm An toàn giao thông 2012” là giảm 10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2011. Việc các chủ tịch quận, huyện vắng mặt là không thể chấp nhận” - ông Chiến nói.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, trong năm 2011 trên địa bàn xảy ra 194 TNGT làm chết 133 người và bị thương 156 người. Lực lượng CSGT TP đã ra quyết định xử phạt hơn 74.200 trường hợp vi phạm (tăng 4,58% so với năm 2010), chuyển kho bạc Nhà nước gần 26 tỉ đồng.

LÊ PHI