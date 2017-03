Đà Nẵng: Tặng bằng khen và liên tục thưởng cho lực lượng công an

Tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an TP Đà Nẵng). Trước đó, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng 20 triệu đồng cho Công an quận Sơn Trà xuất sắc phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Ánh vào tối 17-11; thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và 10 triệu đồng cho Công an quận Hải Châu vì đã phá nhanh vụ án giết nữ sinh Hồ Thị Lý tại Đà Nẵng vào chiều 8-10.

Cùng ngày, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho Công an quận Cẩm Lệ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Ngoài ra, Bộ TN&MT đã quyết định tặng bằng khen và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tặng giấy khen cho hai cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường trong năm 2011”.

LÊ PHI