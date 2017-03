Đà tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đã chậm lại

Với dự báo này cho thấy đà tăng CPI tháng 6 đã chậm lại và có mức tăng thấp nhất từ đầu năm đến nay (mức tăng kỷ lục tháng 3 là 3,32%).

Theo Cục Quản lý giá, trong 15 ngày đầu tháng 6, giá nhiều mặt hàng thiết yếu giảm so với tháng trước. Cụ thể, giá gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giảm 250-400 đồng/kg (hiện khoảng 9.100-9.550 đồng/kg), thép xây dựng giảm 300-500 đồng/kg tùy loại (hiện ở mức 17.700-18.500 đồng/kg)… Giá một số loại rau, củ, quả cũng có xu hướng giảm nhẹ. Duy chỉ giá thực phẩm có xu hướng tăng nhẹ so với đầu tháng 5.

Cùng ngày, Cục Thống kê TP Hà Nội thông báo CPI tháng 6 tại thủ đô tăng 1,21% so với tháng 5 và tăng 20,27% so với cùng kỳ năm trước. Cục Thống kê TP.HCM cũng cho biết CPI tháng 6 của TP chỉ tăng 0,69% so với tháng 5.

