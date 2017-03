Đã trục xuất Trương Leon

Sáng qua (11-12), Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Michael W. Michalak đã gặp gỡ một số phóng viên trong nước và quốc tế để thông tin xung quanh vụ này.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Michael W. Michalak khẳng định ông có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho công dân Mỹ. Phát biểu liên quan tới việc bốn công dân Mỹ bị Cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ giữa tháng trước, ông nói: “Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về sự buộc tội đối với các công dân này... Chúng tôi chưa phát hiện thấy bất cứ thông tin nào từ báo chí trong nước đủ căn cứ để buộc tội các công dân này”.

Bốn người Mỹ gốc Việt được nhắc tới gồm: Trương Leon, Nguyễn Quốc Quân (cùng bị Cơ quan an ninh Việt Nam bắt ngày 17-11), và vợ chồng ông Lê Văn Phan - bà Nguyễn Thị Thịnh (bị bắt ngày 23-11). Trong số này, theo nguồn đáng tin cậy, trước buổi tiếp xúc nói trên, Đại sứ quán Mỹ đã nhận được thông báo của phía Việt Nam về việc trục xuất ông Trương Leon.

Chiều qua, lệnh trục xuất Trương Leon đã được thực hiện tại cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hộ chiếu giả, đưa vũ khí vào Việt Nam

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (11-12), đại diện phía cơ quan an ninh cho biết ông Trương và Quân đã khai nhận là thành viên Việt Tân - một tổ chức bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố từ nhiều năm nay và đã thông báo cho phía Mỹ biết qua đường dây nóng từ tháng tư. Ông Trương bị bắt khi đang chuẩn bị truyền đơn, mạo danh 33 công ty trong nước phát tán với mục đích kích động, chống phá chính quyền Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Trương thừa nhận các hoạt động trên. Còn ông Quân, ngoài hoạt động chống phá còn có hành vi giả mạo giấy tờ. Nghi can này sinh ngày 20-11-1953, quốc tịch Mỹ nhưng lại dùng tên giả là Ly Seng, sinh 17-6-1954, nguyên quán thành phố Phnong Penh (Campuchia) để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cũng theo cơ quan an ninh, vợ chồng ông Phan và bà Thịnh bị bắt giữ tại cửa khâu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, với căn cứ ban đầu là phát hiện trong hành lý nhập cảnh của họ một khẩu súng ngắn quân dụng với hộp đạn 13 viên. Cả hai đang bị cách ly để điều tra.

Đã phạm pháp thì không phân biệt

Cũng chiều qua (11-12), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết, cả bốn người bị bắt nói trên mang quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng vì họ chưa thôi quốc tịch Việt Nam, nên hoàn toàn có thể coi là công dân Việt Nam.

Còn theo quy định tại Điều 5 Bộ luật Hình sự, đạo luật này được áp dụng với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, không kể người vi phạm là công dân nước nào. Điều luật chỉ quy định xử lý bằng đường ngoại giao nếu người vi phạm thuộc đối tượng hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc ưu đãi và miễn trừ lãnh sự theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia... Bốn trường hợp người Mỹ gốc Việt nói trên không thuộc diện hưởng quyền miễn trừ, ưu đãi. Nhưng theo thỏa thuận lãnh sự giữa Việt Nam - Hoa Kỳ ký năm 1994, phía Mỹ được quyền yêu cầu nhà chức trách Việt Nam cung cấp thông tin về tên tuổi, địa chỉ người bị bắt (để xác định quốc tịch). Nếu đúng là người Mỹ, phía Việt Nam sẽ phải nêu lý do bắt giữ, tạo điều kiện cho cơ quan ngoại giao Mỹ thăm lãnh sự, hỏi han sức khỏe, tiếp nhận ý kiến của người bị bắt... Cơ quan an ninh cho biết các nội dung trên, phía Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ. Trong đó ông Trương Leon được thăm lãnh sự hai lần, ông Nguyễn Quốc Quân được thăm lãnh sự một lần. Còn về căn cứ buộc tội cụ thể, đại diện cơ quan an ninh nói vụ việc đang trong quá trình điều tra, không thể tiết lộ.

Khủng bố: Hai quan điểm khác biệt

Theo Cơ quan an ninh Việt Nam, Việt Tân được thành lập tại Mỹ từ năm 1980, đứng đầu là Hoàng Cơ Minh, chuẩn tướng quân đội Sài Gòn cũ. Tổ chức này từng tiến hành hàng loạt chiến dịch “Đông Tiến” đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam lập “mật cứ”, tiến hành bạo loạn, lật đổ, khủng bố. Lực lượng an ninh đã mở nhiều đợt truy kích, bắt giữ 148 tù binh, thu nhiều vũ khí, thuốc nổ. Việt Tân bị Bộ Công an liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, và tháng 4-2007 đã thông báo qua đường dây nóng, đề nghị phía Mỹ phối hợp điều tra, ngăn chặn.

Tuy nhiên, trả lời báo chí sáng qua, Đại sứ Michael W.Michalak nói phía Mỹ không có chứng cứ về việc Việt Tân là tổ chức khủng bố, nhất là từ 2004 khi tổ chức này này họp tại Berlin kêu gọi tự do bày tỏ chính kiến một cách hòa bình. Vậy thì nếu Al Queda bỗng dưng vào Mỹ và tuyên bố thiện chí không dùng bạo lực thì sao? Ông Michalak tránh trả lời trực tiếp: “Chúng tôi sẽ có hình thức cụ thể”.

Ông cũng nói thêm, với những người Mỹ đang bị Việt Nam bắt giữ, “đến nay việc thẩm vấn đang được tiến hành, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi”.