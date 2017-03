Đại biểu lo lắng chuyện tư thương Trung Quốc

Pháp Luật TP.HCM xin lược ghi.

ĐB NGUYỄN QUANG CƯỜNG (TP Hải Phòng): Việc tư thương nước ngoài len lỏi vào VN đã được đề cập đến từ lâu nhưng chưa được cải thiện. Bộ Công Thương đã chỉ đạo giải quyết vấn đề này ra sao và giải pháp sắp tới thế nào để người dân yên tâm canh tác, ổn định sản xuất?

+ Bộ trưởng Công Thương VŨ HUY HOÀNG: Qua kiểm tra thấy rằng cũng có xuất hiện một số trường hợp thương nhân, thương lái nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, thực hiện không đúng quy định của ta. Họ có biểu hiện trực tiếp tham gia vào việc thu mua, thu gom xuất khẩu, dẫn đến tình trạng nợ đọng đối với người dân.

Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh có xuất hiện tình trạng này phải rà soát lại, nếu phát hiện những hành vi sai trái của thương nhân, thương lái nước ngoài phải kịp thời báo cáo với UBND địa phương, báo cáo với Bộ Công Thương để có biện pháp xử lý theo Luật Thương mại.

ĐB NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG (Quảng Bình): Các thương lái này không những đi vào ngõ ngách mà còn lũng đoạn về sản phẩm hàng hóa, về giá cả lừa gạt, gây hậu quả nghiêm trọng rồi bỏ trốn. Đề nghị Bộ trưởng giải trình thêm, đó là đằng sau những lừa gạt về kinh tế đó có âm mưu gì về vấn đề chính trị, gây rối, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia

hay không?

+ Bộ trưởng VŨ HUY HOÀNG: Về thương lái nước ngoài, chúng tôi đã báo cáo rồi. ĐB có hỏi là đằng sau hành vi gian lận thương mại có mưu đồ gì thì Chủ tịch QH đã có ý kiến, chúng tôi xin phép báo cáo như vậy. (Trước đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng câu hỏi của ĐB về “đằng sau có âm mưu an ninh, chính trị gì đó” thì các cơ quan khác sẽ nghiên cứu trả lời - PV).

l ĐB NGUYỄN THỊ KHÁ (Trà Vinh): Nhưng tôi xin hỏi Bộ trưởng Bộ Công an ở khía cạnh khác. Đó là đa số thương nhân này dùng hộ chiếu du lịch và đã có dấu hiệu lừa đảo như giựt nợ, bỏ trốn, kể cả thu mua hoa quả non giá cao chưa rõ mục đích. Xin Bộ trưởng cho biết mục đích của họ là gì, thao túng thị trường, lũng đoạn thị trường, lừa đảo hay lý do chính trị nào khác?

+ Bộ trưởng Bộ Công an TRẦN ĐẠI QUANG: Đúng là trong thời gian vừa qua, một số thương nhân người nước ngoài vào các vùng miền Tây Nam Bộ để thu mua hải sản của đồng bào ta, sau đó xuất ra nước ngoài. Nhưng cũng có một số đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào như giá họ mua cao hơn một chút để rồi đồng bào bán cho, sau đó cứ ghi nợ, sau đó lừa đảo trốn luôn. Vấn đề này chúng tôi đã phát hiện và xử lý một số trường hợp.

Chúng tôi cho rằng đây là một thực trạng, cho nên trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo công an các địa phương phát hiện những đối tượng này để xử lý. Về nhận xét có phải họ vào đây để thao túng thị trường, để phá hoại ta về kinh tế hay không thì đây cũng là gợi ý của ĐB để chúng tôi suy nghĩ. Nhưng với tài liệu hiện có, chúng tôi thấy rằng chưa đủ cơ sở để kết luận những vấn đề đó mà chủ yếu họ vào để thu mua, rồi gom hàng và cũng có tính chất lừa đảo để trục lợi mang tính chất cá nhân.

THÀNH VĂN - TTH