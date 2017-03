Đại biểu QH chất vấn hiện tượng sân golf trong sân bay

“Bộ (hay địa phương) có cấp phép cho đầu tư sân golf tại sân bay Tân Sơn Nhất hay không?”, câu hỏi trên được ĐB Nguyễn Ngọc Hòa (TP.HCM) đặt ra với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Một số ĐB khác đề nghị Bộ trưởng Vinh và Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết mức độ an toàn khi sân bay có sân golf, nếu có xảy ra các sự cố cho các chuyến bay mà nguyên nhân là do dự án này thì Bộ GTVT có chịu trách nhiệm không. ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) đề nghị Thủ tướng cho biết chủ trương, mục đích của việc triển khai dự án sân golf trên một số khu đất do Bộ Quốc phòng quản lý như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sân bay Gia Lâm (Hà Nội), trường bắn Miếu Môn (Hà Nội)…

Ngoài ra, giá xăng dầu cũng như tình trạng lời, lỗ của các đơn vị kinh doanh mặt hàng này cũng được nhiều ĐB gửi câu hỏi chất vấn đến bộ trưởng Bộ Tài chính. Dự kiến phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến 25-11.

THÀNH VĂN