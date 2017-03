Đại biểu và cử tri chất vấn Chính phủ

Hôm nay (30-5), Quốc hội bắt đầu vào phần nghe tổng hợp kiến nghị cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn. Lần lượt Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Công thương, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng LĐ-TB&XH, sau cùng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.

Hôm qua (29-5), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã ký bản tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Bản tổng hợp dựa trên 1.551 ý kiến về các vấn đề thời sự bức xúc, nóng bỏng như giá cả, thu hồi đất nông nghiệp, việc bắt và thả người trong vụ án PMU 18...

Lấy đất nông nghiệp làm sân golf

Nhiều cử tri cho rằng do yếu kém về quy hoạch, đầu tư tràn lan theo kiểu phong trào dẫn đến một bộ phận không nhỏ nông dân mất đất, không có việc làm. Rất nhiều người đổ xô ra thành phố để kiếm sống, gây áp lực lớn về trật tự trị an, vệ sinh môi trường. Tình trạng lấy đất nông nghiệp làm nhà ở, xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, sân golf đang diễn ra tùy tiện, không theo quy hoạch hợp lý. Báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam cho biết hiện nay trung bình mỗi năm cả nước đã lấy 72.000 ha đất nông nghiệp để chuyển sang mục đích sử dụng khác. Nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài sẽ là mối hiểm họa cho an ninh lương thực của đất nước. Đông đảo cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấy đất nông nghiệp để chuyển sang mục đích khác.

Ý kiến cử tri cũng ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong chống lạm phát. Tuy nhiên, các cử tri cho rằng có sự yếu kém trong quản lý, điều hành của Chính phủ khi thực hiện chính sách tiền tệ, đầu tư công, quản lý thị trường chứng khoán, bất động sản...

Cần giải thích rõ vụ PMU 18

Nhiều cử tri biểu lộ sự lo lắng khi Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực hai năm qua mà vẫn chưa thực sự làm chuyển biến tình hình. Một số vụ tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng đã được phát hiện nhưng xử lý chậm hoặc quá trình xử lý gây dư luận nghi ngờ trong nhân dân.

Bản tổng hợp nêu: “Cử tri và nhân dân kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm đưa ra những kết luận chính thức và có sự giải thích thỏa đáng đối với một số vụ việc gần đây như việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Việt Tiến trong vụ PMU 18; việc khởi tố bị can đối với hai cán bộ Bộ Công an và hai nhà báo liên quan đến vụ PMU 18; việc một số lãnh đạo địa phương nhận tiền, quà biếu với số lượng lớn; nhiều cán bộ tiếp tay buôn lậu than ở Quảng Ninh...”.

Cử tri yêu cầu xử lý nghiêm, kịp thời mọi đối tượng tham nhũng, lãng phí và những đối tượng bao che tham nhũng, lãng phí dù họ là ai, ở bất cứ cương vị nào. Đồng thời cần sớm xử lý công khai những vụ việc tham nhũng đã được phát hiện để tạo lòng tin của nhân dân.

Những câu hỏi nóng

Trước đó, Thường vụ Quốc hội đã tập hợp được gần 300 câu hỏi gửi tới Thủ tướng, các bộ trưởng, cùng viện trưởng VKSND tối cao và chánh án TAND tối cao. GS Nguyễn Minh Thuyết đề nghị Thủ tướng cho biết “Trách nhiệm cá nhân của một số thành viên Chính phủ về những yếu kém trong tham mưu, quản lý, điều hành gây tác động xấu đến nền kinh tế thời gian qua”. Ông cũng hỏi riêng Thủ tướng “Có hài lòng với tiến độ và kết quả điều tra, xử lý một số vụ án trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng không?”.

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh được yêu cầu “Tính toán thiệt hại kinh tế của các công ty nhà nước khi “bong bóng” chứng khoán vỡ” (đại biểu Vũ Hồng Anh); “Chính phủ đang bảo lãnh nợ tín dụng bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước, số tiền là bao nhiêu? Vì sao vẫn chưa thực hiện các công cụ tài chính để điều tiết thị trường bất động sản?” (đại biểu Trần Du Lịch).

Tương tự, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhận khá nhiều câu hỏi: Tổng nguồn vốn mà các ngân hàng cho vay để đầu tư chứng khoán, bất động sản là bao nhiêu? Tỷ lệ rủi ro và nợ khó đòi trong hai lĩnh vực trên?

Toàn bộ hai ngày chất vấn của Quốc hội sẽ được truyền hình trực tiếp.