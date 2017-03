Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2015)

Ngày 15-10, tại Hà Nội, Đảng bộ Công an Trung ương đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo Báo cáo Chính trị của Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an ninh-trật tự và trực tiếp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trong điều kiện tình hình trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp nhưng lực lượng công an luôn giữ vững an ninh-trật tự, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh-trật tự. Quan tâm đổi mới cải cách hành chính, trong đó đã rà soát và công bố bộ thủ tục hành chính liên quan chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an, kiến nghị bãi bỏ và đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính, đạt chỉ tiêu và yêu cầu Chính phủ đề ra. Công tác vận động quần chúng và giáo dục tư tưởng chính trị tiếp tục được đổi mới với nội dung thiết thực, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính của toàn lực lượng. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh các yêu cầu, mục tiêu đối với lực lượng công an trong thời gian tới là phát huy bản chất cách mạng, truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nắm chắc thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo lực lượng công an và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

