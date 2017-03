Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII: Hành động vì cộng đồng

Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH:

Thi đua yêu nước là lợi ích của chính mình

Các cấp cần tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác thi đua. Làm sao để mọi người tự giác tham gia phong trào thi đua, hiểu thi đua yêu nước là lợi ích của chính mình, của gia đình và dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước phải gắn với mục tiêu thi đua cụ thể, với nhiệm vụ được giao và việc xây dựng bồi dưỡng con người. Những mô hình hay, giải pháp tốt đạt được trong thời gian qua cần được phát huy, nhân rộng. Thi đua trước hết không phải vì khen thưởng nhưng việc khen thưởng sẽ kích thích thi đua tốt hơn. Vì vậy, cần chú ý biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình thiết thực.

Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG:

Phong trào thi đua yêu nước đã vực dậy khó khăn

Thời gian qua, công tác thi đua và khen thưởng trong cả nước đã giúp chúng ta ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của khủng hoảng kinh tế thế giới, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và bảo đảm ngày càng tốt hơn. Chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vị thế quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao… Đại hội là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc. Qua đó, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.