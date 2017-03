Đại hội XII đang thực hiện quy trình quyết định về 29 trường hợp xin rút

Theo một đại biểu, sau khi có con số chính thức này, phiếu bầu cử mới được in. Từng đoàn cử người đi lấy phiếu, rồi phát phiếu cho các đại biểu đang đợi ở hội trường. Phiếu mầu hồng in danh sách 23 trường hợp được đề cử vào ủy viên chính thức xin rút. Phiếu mầu xanh in danh sách 6 trường hợp được đề cử vào ủy viên dự khuyết xin rút.